Неврозы, анорексия, нелюбовь: как живет принцесса Айко, японская «царевна Несмеяна»

Поклонники мировых королевских семей привыкли романтизировать громкие титулы и редко задумываются о том, каково на самом деле быть принцем или принцессой. Хрупким представительницам монарших династий всегда нужно держать себя в определенных рамках и жить по давно устаревшим законам, утвержденным чуть ли не в Средневековье. Многим это дается нелегко, вот и 15-летняя принцесса Японии Айко справляется с трудом. Очаровательная внучка императора Страны восходящего солнца Акихито уже давно борется с расстройством пищевого поведения и неврозами. Редко появляющаяся улыбка на лице Айко — это повод для радости не только для ее родных, но и чуть ли ни для всех жителей Страны восходящего солнца. Что же довело девушку, у которой, казалось бы, есть все для полного счастья, до затяжной депрессии?

Роскошные наряды, баснословно дорогие драгоценности, бесконечные балы в красивейших дворцах мира, толпы слуг — именно такой рисуется большинству жизнь среднестатистической принцессы. И если бытие современных европейских монархов, хоть и отдаленно, но похоже на описываемое, то в азиатских странах все гораздо прозаичнее.

Принцессы воспитываются в спартанской строгости и ведут максимально скромный и закрытый образ жизни.

Даже если вам все еще хочется позавидовать этим девушкам, сначала познакомьтесь с историей принцессы Айко.

По слухам, она с детских лет страдает целым букетом эмоциональных расстройств. Ее редко можно увидеть на публике. Если же младшая внучка императора Акихито все же выходит в свет, то радости по этому поводу не проявляет. В родной Японии Айко называют «самой грустной принцессой» и, видимо, не зря.

Местная пресса смакует подробности воспитания девушки, явно намекая на то, что печаль передалась ей по наследству…

Тоска в крови

В конце 1980-х принц Японии Нарухито потерял голову от любви к старшей дочери известного в стране дипломата Хисаси Овада — Масако. Родители наследника престола поначалу были не в восторге от потенциальной невестки, но в 1993 году все-таки дали разрешение на брак.

Правитель Страны восходящего солнца Акихито очень наделся, что сын и невестка вскоре после свадьбы подарят ему внуков и желательно мужского пола, ведь в последние годы численность императорской семьи сильно сократилась. Однако время шло, но Масако по неясным причинам не удавалось забеременеть.

В 1999 году супруга наследного принца наконец-то объявила, что носит под сердцем малыша, но все закончилось трагедией: она потеряла ребенка. Через два года в семье появился долгожданный первенец: 1 декабря 2001-го родилась принцесса Айко, имя которой переводится как «Ребенок любви».

Принц Нарухито был несказанно рад тому, что все-таки стал отцом, а вот у принцессы Масако тут же началась послеродовая депрессия, которая затянулась на целых десять лет.

Супруга главного претендента на японский трон все это время винила себя в том, что родила ему дочь, а не сына.

Несмотря на то, что с Масако работали лучшие врачи, ее состояние только ухудшалось. С 2002 года принцесса почти не выходила в свет из-за прогрессирующих психических расстройств. А еще через пару лет представители императорской династии объявили о том, что

у жены принца Нарухито был диагностирован так называемый синдром нарушения адаптации, из-за того, что она якобы так и не смогла привыкнуть к жизни во дворце.

Лишь в 2008 года во время официальной поездки в Испанию сам наследник японского престола впервые открыто высказался о недуге любимой женщины: «Прошу вас понять, что Масако продолжает делать все от нее зависящее, чтобы справиться с болезнью с помощью специалистов».

Поговаривают, что печалилась Масако не только из-за того, что не могла родить сына супругу, но и из-за того, что ее неумение держаться на публике осуждали журналисты. Более того, принцессу часто критиковали в прессе за расточительный образ жизни, что очень ее огорчало. Однако австралийский писатель и журналист Бен Хиллс, давно интересующийся судьбой древней японской династии, уверен, что дело не только в этом.

Он сравнил Масако с заключенным в золотой клетке.

«Ее не воспринимали всерьез, из-за чего у нее развились разнообразные расстройства психики. Ей нельзя покидать дворец без разрешения, у нее нет личной кредитной карты и паспорта. Ее самой будто и нет…» —

поделился подробностями личной жизни жены принца Нарухито писатель.

Масако смогла взять себя в руки только тогда, когда поняла, что ее единственный ребенок, принцесса Айко, улавливает ее депрессивные настроения, испытывая серьезные проблемы в общении со сверстниками. Многие удивлялись, как же так произошло, что девочка, у которой по плану должно было быть счастливейшее детство, стала «принцессой, которая никогда не улыбается».

Самая несчастная принцесса

Еще будучи совсем малышкой, в отличие от одногодок, принцесса Айко не была веселым и жизнерадостным ребенком.

Едва ли можно найти архивные снимки, на которых девочка бы улыбалась. Впрочем, и на публике принцесса редко появлялась — родители не брали ее с собой на мероприятия, из-за чего разлетелась молва, что она якобы сильно отстает в развитии и совсем необучаема. Недоброжелатели даже приписывали девочке синдром Аспергера (нарушений развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, — прим. ред.).

FOTO: REUTERS/Scanpix

Как и большинство других японских детей, Айко в три года отдали в детский сад, где она начала интересоваться гимнастикой и музыкой.

Воспитанием маленькой принцессы преимущественно занимались няни и профессиональные педагоги, пока отец посещал официальные мероприятия, а мать находилась в стенах реабилитационных центров.

В 2008-м Айко пошла в школу — тут-то начались серьезные проблемы.

Девочке никак не удавалось найти общий язык с одноклассниками. Первое время маленькая принцесса скрывала от родных, что школа для нее — сплошное мучение, и продолжала терпеть травлю, которую ей устроили мальчишки.

Айко не хотела лишний раз расстраивать родителей и скрывала от них, что окружающие относятся к ней отнюдь не как к принцессе. Только в 2010 году выяснилось, что же на самом деле происходит.

Девочка начала жаловаться на плохое самочувствие, слабость и боли в животе. Однако медики не смогли выявить никаких патологий и объявили, что единственная дочь Нарухито и Масако абсолютно здорова и, скорее всего, просто сильно переживает из-за предстоящих экзаменов. Как позже выяснилось,

столь неприятные симптомы стали реакцией организма ребенка на стресс: принцессу так напугали ребята из ее школы, что она наотрез отказывалась посещать учебное заведение.

Чтобы хоть немного облегчить тревожное состояние принцессы Айко, врачи настояли на том, чтобы она приходила на занятия каждый день, но только на три часа, причем в сопровождении матери. Ходят слухи, что принца Нарухито так задела эта ситуация, что он сильно поругался с руководством школы.

Старший сын японского императора якобы потребовал, чтобы сотрудники учебного заведения особо буйным ребятам начали давать успокоительные препараты во время обеда. Однако представители императорского двора опровергли эту информацию, назвав сплетни больной фантазией журналистов.

По некоторым данным, конфликт разрешился самым мирным путем. Когда девочка прошла необходимый курс лечения, ее родные устроили праздник, на который пригласили и ее обидчиков, чтобы те извинились, и наладили с ней отношения.

Тайная анорексия?

Не секрет, что члены монаршей семьи Японии ведут максимально непубличный образ жизни, поэтому в мировых СМИ редко появляются заметки про них.

Летом прогремела новость о том, что двоюродная сестра Айко, принцесса Мако, выходит замуж за простолюдина и собирается ради него отказаться от титула. Однако в свое время

не меньший ажиотаж в мировой прессе вызвала информация о том, что единственная дочь Нарухито и Масако предположительно борется с анорексией.

Представители дворца, естественно, деликатно промолчали. За них все сказали вполне себе красноречивые снимки, приуроченные к пятнадцатому дню рождения принцессы.

На фотографиях Айко выглядела изможденной и чуть ли не вполовину меньше самой же себя несколькими месяцами ранее, но при этом старалась улыбаться через силу.

За месяц до публикации кадров журналисты сообщали, что титулованная школьница на долгое время уходила на больничный. Все потому, что ее замучили тревожные состояния, связанные с учебой и сложными экзаменами. Уже тогда многие поклонники императорской семьи заподозрили, что у Айко гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, чем обычный стресс в результате переутомления…

FOTO: REUTERS/Scanpix

Впрочем, Айко действительно всегда была способной и прилежной ученицей. Чтобы впечатлить родителей и добиться их уважения, она всерьез занялась изучением английского языка и заявила о намерении получать высшее образование в Оксфорде, как в далекие 1980-е поступил ее отец.

«Принцесса Айко достигла больших успехов в изучении иностранного языка. Она входит в тройку лучших учеников по английскому в своей параллели», —

говорила сотрудница школы Gakushuin в интервью молодежному изданию Girls' Channel в этом году. Более того, принцесса уже давно увлечена спортом.

Она играет и в волейбол, и баскетбол, из-за чего ее нередко можно увидеть на публике с разбитыми коленями, глубокими порезами и царапинами на ногах. Девушку неоднократно критиковали за то, что она ведет себя неподобающим для леди образом.

Некоторые и вовсе выдвигали абсурдные мысли, якобы Айко намеренно занимается селфхармом. Сложно сказать, что же могло довести вроде здоровую и спортивную девушку до анорексии. Возможно, это связано с травлей в СМИ, ведь за Айко уже давно закрепилось прозвище Принцессы, которая никогда не улыбается.

В то же время некоторые фанаты императорской семьи уверены, что склонность к развитию психических расстройств передалась Айко от матери, принцессы Масако, которая только последние пару лет чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выходить с мужем и другими представителями влиятельной династии в свет.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Есть и те, кто склонен думать, что до расстройства пищевого поведения юную принцессу могли довести непростые отношения с родителями, которые всю ее жизнь сокрушались по поводу того, что у них нет сына, наследника престола (в Японии право наследования трона передается по отцовской линии, — прим. ред.).

Вполне вероятно, что именно поэтому Айко всеми силами стремится привлечь их внимание к себе. В чем кроется истинный корень проблемы, можно только догадываться.

Однако на свежих снимках Айко выглядит более здоровой и даже будто бы счастливой. Остается только надеяться, что это не временно и Принцесса, которая никогда не смеется, начнет хотя бы искренне улыбаться.





