Скоро свадьба? Принц Гарри наконец познакомил Елизавету II c Меган Маркл

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что 33-летний принц Гарри хочет жениться на своей 36-летней возлюбленной Меган Маркл. Однако без одобрения бабушки, королевы Елизаветы II, он не может принимать столь судьбоносные решения. Судя по всему, благословение на брак рыжеволосый принц получил, ведь на днях королева приняла его пассию во дворце.

С недавних пор принц Гарри не скрывает свой роман с американской актрисой Меган Маркл. Влюбленные выходят в свет вместе и открыто говорят о нежных чувствах друг к другу в интервью.

Многие поклонники пары уверены, что скоро услышат о помолвке. Впрочем, есть и те, кто сомневается, что дело может дойти до свадьбы: королева Елизавета II якобы не хочет, чтобы разведенная актриса с афроамериканскими корнями стала членом монаршей семьи.

Тем не менее

на днях правительница Великобритании пригласила мисс Маркл на чаепитие в Букингемский дворец, которое состоялось в ее личной гостиной.

Британский журналист Ричард Кей рассказал изданию Daily Mail, как прошла первая встреча Елизаветы II и спутницы ее внука.

«Все происходило в неформальной обстановке. Мне сообщили, что королева совсем не хотела, чтобы Меган нервничала рядом с ней. Пара приехала в пять вечера, к чаю, — самое любимое время суток Елизаветы II», — рассказал инсайдер. Королева общалась с внуком и его избранницей на протяжении часа.

На встрече никто больше не присутствовал, поэтому приближенные не знают, понравилась ли Елизавете II подруга Гарри.

Известно, что принц Чарльз полностью одобряет выбор сына — он считает Меган чудесной девушкой. Друзьям Гарри его избранница тоже нравится.

Приятели сходятся во мнении, что американка — его первая серьезная любовь, ведь раньше он встречался исключительно с легкомысленными блондинками. Они уверены, что помолвка Меган и Гарри — это уже только вопрос времени.





