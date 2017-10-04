У Анны Семенович появился новый возлюбленный-миллионер

37-летняя Анна Семенович предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Однако на днях журналистам удалось выяснить, что певица уже давно не одна. По информации СМИ, ее сердце удалось завоевать греческому бизнесмену, который преподнес артистке шикарный подарок стоимостью почти в миллион евро.

В своем Instagram популярная российская певица Анна Семенович делится с фолловерами разными мыслями и умозаключениями, рассказывает о подробностях своей работы, а также сообщает о самых разных путешествиях. Однако за все это время в микроблоге певицы можно найти лишь намеки на то, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что ее сердце несвободно, но сама артистка старается не комментировать догадки подписчиков.

Однако журналистам портала StarHit удалось разузнать, кому удалось получить расположение Анны.

Таинственным возлюбленным певицы оказался греческий бизнесмен Стефанас. «Сначала в моем номере каждый день стали появляться шикарные букеты роз», — вспомнила Семенович.

Она даже не ожидала, что анонимный поклонник решится себя рассекретить. Однако он пригласил ее на свидание в ресторан, а через день они уже вместе путешествовали на яхте бизнесмена.

Ради своей возлюбленной Стефанас забронировал люкс в одной из лучших гостиниц Афин на ближайшие 50 лет. Это обошлось ему почти в миллион евро.

Немного нежности в пятницу 🥂 #анясеменович #люблюилюбима #близкиелюди #хорошийдень #позитивщики❤️❤️❤️ A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Oct 13, 2017 at 1:20am PDT

Сотрудник отеля, в котором отдыхала Семенович, рассказал, что ухаживания бизнесмена разозлили другого воздыхателя Анны, который уже несколько лет добивается ее расположения. «Мужчины подрались. Мне с коллегами пришлось их разнимать.

Анна ушла из бара в компании господина Стефанаса, они провели вместе еще несколько дней. А второй джентльмен покинул нас на следующее утро»,

— вспомнил Алексей.

Журналистам также стало известно, что курортным романом дело не ограничилось. Анна продолжает принимать роскошные подарки от Стефанаса, а он планирует посетить Москву, чтобы встретиться с возлюбленной.

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