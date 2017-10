Арестованная красотка-гангстерша свела с ума соцсети

Еще совсем недавно Мирелла Понс и предположить не могла, что обретет фантастическую популярность всего за считанные дни.

Причем прославилась американка при весьма сомнительных обстоятельствах — девушка с экзотической внешностью и большим количеством татуировок на теле стала героиней криминальной хроники.

23 октября американские полицейские задержали Миреллу на улице города Фресно в Калифорнии.

В момент ареста вместе с Понс в машине находились ее ребенок и двое подельников.

Копы обвинили девушку в хищении (по другим данным - в хранении) оружия и сразу же доставили ее в участок — снимок из него и разошелся по просторам Интернета.

Многие пользователи Сети в восторге от пухлогубой брюнетки с выразительными карими глазами и теперь называют ее не иначе как «самой красивой преступницей в мире».

А некоторые даже на полном серьезе выразили готовность заплатить за нее установленный судом залог в размере 50 тысяч долларов, пишет The Daily Mail.

California female gang member Mirella Ponce is being dubbed the new hot felon… thanks to… https://t.co/jfInAyry6R pic.twitter.com/cq76XTZmYi— Rumor Bus (@RumorBus) October 26, 2017