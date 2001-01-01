«Жди меня» в Латвии: может, именно вас ищут родные и друзья?

При посредничестве телепередачи «ЖДИ МЕНЯ» и Многонациональной службы поиска людей своих родных и друзей, живущих в разных городах Латвии, ищут их близкие и знакомые.

«Ищу маму! Год рождения примерно 1950-1955. В 1970-1971 годах она жила в Риге. У нее украли или насильно отобрали ребенка -девочку 3-4 месяцев. Есть предположение, что отец может быть грузином, если ребенка вывезли в Грузию», - так пишет грузинка Медея.

Дзидра Афонина ищет своего брата - Борс Яниса 1963 г. р и сестру - Борс Бируту 1962 г. р. «Наша мама - Зинаида Борс, отец - Янис Круминьш».

Свою тетю Галину Александровну Каунову 1946 г. р. ищет Галина Болоцкая. Последняя встреча была в 1974 году в поселке Вангажи (Латвия).

Свою сестру Екатерину Евдокимову 1989 г. р. ищет брат - Битнер Максим. «Сестренка, отзовись!»

Айгар Янович Фридланд 1966 г. р., вас ищет Валерий Фридланд (Шаповалов ). «Мою маму зовут Лариса Уткина».

Гинта Вальге и Айнарс Вальгис ищут своего брата - Яниса Вальгиса и сестру - Сармите Вальге. «Дети родились в 1960-63 годах. Просим помочь их найти».

Ирина Самвеловна Галустян 1960 г. р., вас ищет родственница - Ира Русия. Последний звонок был в 2001 году.

Инну Гелбе 1961 г. р. и ее семью ищет родственница - Скайдра Бословякова.

Валдиса Андрисовича Шенбергса 1940 г. р. и его семью ищет родственник - Шенбергс Евгений.

Алевтину Михайловну Юдову 1957 г. р. и Анастасию Семеновну Юдову ищет Дороничев Сергей Анатольевич.

Майю Васильевну Шарун 1952 г. р. ищет Балан Елена. «Ищу свою тетю по маминой линии».

Александра Рябикова 1984 г.р. ищет двоюродный брат - Ткаченко Сергей.

Валерия Валерьевича Сергеева 1965 г. р. ищет Любовь Валерьевна Бутина . «Ищу своего отца».

Алексея Алексеевича Алейникова 1962 г. р. ищет Алейников Владимир.

Елену Вячеславовну Шестак 1972 г. р. ищет Шестак Вячеслав. «Ищу свою дочь».

Лилию Владимировну Фрейберг 1957 г. р. ищет Попова Галина. «Связь с Лилией пропала в 1987 году».

Алдиса Алоизовича Звирбулиса 1964 г.р. ищет Звирбулис Катрина Алдисовна. «Я ищу своего отца».

Диану Петровну Малахову 1963 г. р. ищет Наталья Морозова. «Ищу свою подругу».

Игоря Стиранса 1971 г. р. ищет Лапшин Сергей. «Ищу своего отца».

Илона Грама ищет свою биологическую маму - Васину Инару 1955 г. р.

Раймондс Арвидович Калнозолс 1944 г. р., вас ищет Дылдин Эдуард Раймондович. «Ищу своего отца».

Евгению Гавриловну Скутельник 1963 г. р. ищет Валентина Скутельник. «Ищу родною сестру».

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут их друзья и родные, или вы сами нашли себя в списке, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы «ЖДИ МЕНЯ» Мартиньшу Зиебергсу.

Э-мейл : martins.ziebergs@inbox.lv. Моб. тел. +371 29923833.