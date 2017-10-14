14-летняя российская модель внезапно скончалась после дефиле в Китае

На днях из Поднебесной пришли печальные новости: юная манекенщица из Перми Влада Дзюба улетела в Пекин на один из показов, а через несколько часов после его завершения резко почувствовала себя плохо, попала в больницу и в итоге ушла из жизни.

Юная пермячка Влада Дзюба недавно улетела в Китай, чтобы участвовать в дефиле известных восточных дизайнеров. 25 октября девочке внезапно стало плохо, у нее поднялась температура.

«Мы просто в шоке. Сначала врачи думали, что у Влады менингит, но диагноз не подтвердился. Девочка в модельном бизнесе уже два года, проблем со здоровьем никогда не было.

Я абсолютно не понимаю, что произошло!» — заявила директор модельного агентства, в котором работала Влада, в интервью газете «Комсомольская правда. Пермь».

Женщина добавила, что через двое суток после госпитализации Дзюбы не стало.

Предварительная причина смерти модели — менингококковая инфекция, хотя у некоторых Интернет-пользователей возникла версия, что красавицу могли отравить ее завистницы.

По распоряжению уполномоченного по правам человека в Пермском крае комиссия по делам несовершеннолетних выясняет, при каких обстоятельствах девочка выехала за рубеж, а также на каких основаниях она там работала.

A post shared by 🕷Dzyuba Vlada🕷 (@_dzyuba) on Oct 23, 2017 at 3:33am PDT

Родственники же и знакомые Влады сейчас собирают денежные средства для того, чтобы перевезти ее тело на родину.

Как стало известно позже, Влада Дзюба впала в кому после 13-часового показа азиатских дизайнеров. В пятницу, 27 октября, девочка скончалась.

Выяснилось, что в Китай она полетела без медицинской страховки. А ведь у нее был заключен трехмесячный контракт с принимающей стороной — известным китайским модельным агентством.

Разумеется, у манекенщицы в Шанхае был свой личный куратор. Зовут наставника Дмитрий Смирнов.

Именно он обязан был проверить пакет документов пермской модели. Но ему хватило ее фотографий, чтобы принять решение. Желание заработать на начинающей звезде модельного бизнеса оказалось сильнее элементарных требований, уверены родные Влады.

Получается, когда Владе стало плохо, ее повезли в клинику без документов. Сразу ли ее приняли врачи? Не было ли упущено время? И кто теперь обязан будет расплатиться по счетам китайской клиники,

где — пусть и безуспешно — но все же пытались спасти россиянку?