ИГИЛ готовит покушение на принца Джорджа

Полтора месяца назад Сеть взорвала новость о том, что принца Джорджа попыталась выкрасть из школы психически неуравновешенная женщина. Тогда Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые задумались о том, что зря не стали скрывать название учебного заведения от публики. На днях члены террористической группировки ИГИЛ пригрозили королевской семье подкараулить наследника возле школы. После этой новости спецслужбы Англии уже начали расследование.

На днях королевская семья Великобритании была шокирована новостью о том, что сторонники ИГИЛ планируют покушение на принца Джорджа.

В одном из телеграм-каналов террористы опубликовали фото Кейт Миддлтон с сыном, подписав его: «Мы не оставим в покое даже монаршую семью».

Следом преступники выложили снимок заведения, в котором обучается наследник, с подписью: «Школа начинает свою работу рано», намекнув на то, что нападение может произойти, когда родителей не будет рядом с мальчиком.

Спецслужбы Великобритании полагают, что

слова террористов надо принимать всерьез, потому что раньше члены преступной группировки открыто не угрожали. Органы разведки уже ведут расследование, а принц Джордж находится под усиленной охраной.

Представители Кенсингтонского дворца пока не делали никаких официальных заявлений.