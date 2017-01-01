Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2017 года

Гороскоп на ноябрь от Василисы Володиной расскажет о том, каким будет грядущий месяц. Согласно прогнозу, каждого человека ожидают важные изменения в его личном гороскопе.

Известный российский астролог утверждает, что в обществе и в судьбах людей могут произойти крупные перемены. Все дело в том, что движение космических объектов в ноябре будет динамичным: сразу пять планет сменят свой характер.

Людей потянет покорять вершины, открывать новые горизонты, расширять границы, творить свою судьбу, и даже воздух пропитается острым запахом перемен.

Однако мелочам, деталям и тонкостям будет уделяться меньше внимания. Это добавит больших проблем на всех фронтах. Будьте бдительны, любопытны и сосредоточенны, иначе попытки добиться успеха окажутся тщетными.

Овен

Овны, предстоящие 30 дней вы сможете посвятить тому, что вам действительно интересно и нужно. Главенствовать среди всех планет для вас будет Солнце. Начнем с того, что первая половина ноября может стать по-настоящему опасным периодом. Ваш покровитель ослабнет, находясь в созвездии Скорпиона. Вплоть до 20-го числа незримая сила будет подталкивать вас к переосмыслению своей жизни, точнее, вашего отношения к ней.

Приготовьтесь: вы подойдете вплотную к границе, разделяющей новое и старое. Солнце потребует отказаться от высокомерия — в ноябре оно может испортить вашу жизнь.

Начиная с 21 ноября активность Солнца достигнет 80% от общей силы. Это отличные новости. Возросшая солнечная энергия заставит вас действовать и претворять в свою жизнь самые дерзкие желания. За последние 9 дней вы сможете достичь куда более грандиозных результатов, чем за весь год в целом.

Телец

В этом месяце необходимые изменения будут произведены, а все лишнее — отпущено. У руля вашей жизни встанет Венера. Эта планета поможет отпустить прошлое, обновить энергетику и начать новую жизнь. Присутствие Венеры в вашем гороскопе сделает вас более мягкими и заботливыми по отношению к другим людям. Звезды обещают

Тельцам романтические свидания, возрождение того, что дорого, приятные моменты и многое другое, чего можно желать всем сердцем. Однако нужно будет успеть захватить влияние Венеры.

Она будет стабильной, а вот ваша жизнь — нет. 7-го числа ваш покровитель полностью лишится сил.

Оставшиеся дни Венера будет находиться в Скорпионе, что довольно неблагоприятно для вас. На вашу гармонию будут покушаться внешние раздражители, есть риски потерять все то, что вы строили на протяжении долгого времени. Постарайтесь найти баланс во всем и позвольте себе хоть каплю эгоизма. Живите здесь и сейчас.

Близнецы

В ноябре самой важной планетой для Близнецов станет Меркурий. С одной стороны, это хорошие новости, однако с другой — пребывание в Стрельце сократит его активность практически до нуля. Вы буквально отправитесь в свободное плавание. Постарайтесь не унывать, а будьте внимательны ко всему. Астрологи и эксперты не советуют сразу отказываться от того, что покажется вам чересчур смелым — приглядитесь.

До 4 ноября Меркурий сможет вам помочь: его умеренной активности хватит, чтобы довести до конца то, что не дает покоя. В остальные дни вам придется самостоятельно усиливать свою энергетику либо обратиться к помощи близких. Квадратура Меркурия с Нептуном 14-го числа преподнесет массу сюрпризов: вам придется потягаться с кем-то более сообразительным и проворным, чем вы.

В целом ноябрь поможет вам увидеть жизнь с другой стороны. Она покажется вам своего рода загадочной и манящей игрой, в которой всегда можно изменить правила.

Рак

Все в этом месяце будет зависеть от покровительницы рожденных под знаком Рака — Луны. Придется отслеживать лунный календарь и следить за тем, с какими планетами и при каких обстоятельствах будет встречаться ночное светило. Этот месяц может оголить ваши слабости и пробить защиту в вашей обороне. Поведение Луны невозможно предсказать заранее, но не стоит бить тревогу. Научитесь смотреть на вещи правильно, тогда вы не упустите свою выгоду.

Что касается Луны, то она подарит вам несколько дней удачи, которые стоит использовать по полной.

4 и 5 ноября она будет усилена полнолунием и пребыванием в Тельце. Это даст вам возможность развеяться, получить новые впечатления, эмоциональную подпитку.

8 и 9 ноября Луна будет в вашем знаке — используйте это для достижений в любви или работе. С 26 по 28 ноября проводите время с близкими или наедине с собой. Не замыкайтесь, отдайте себя полностью чему-то новому и хорошему.

Лев

В ноябре Львы встретятся лицом к лицу с противоречиями, которые терзали их на протяжении долгого времени. Активной планетой выступит Плутон, который сохранит умеренную активность и свое пребывание в Козероге. Звезды советуют отстаивать свои позиции в этот период: не пытайтесь изменить своим принципам, что бы ни случилось. Плутон в какой-то мере заведует денежной удачей, поэтому удастся привлечь благополучие.

Проблемой темой выступят ваши взаимоотношения с людьми. Есть риски показать близким свою темную сторону, осложнив отношения. Остерегайтесь врагов и недоброжелателей: даже самые родные будут обладать потенциальной опасностью для вас.

Общайтесь только с теми, кто открыт ко всему новому, кто придерживается позитивного мышления, а также с теми, кому потребуется ваша поддержка.

За помощь вам все отдадут сполна — совершенно не важно, материальной она будет или моральной.

Дева

У Дев, как и всегда, на все свои взгляды и своя точка зрения, которую по воле планет придется видоизменить. В ноябре Марс подтолкнет вас к началу чего-то нового — не исключено, что это будет новый этап жизни. Найдите способ очистить свои мысли от всего негативного. Бросьте на это все свои силы, иначе вирусные программы и негативные установки захватят ваш разум.

Хоть Марс и является вашим вторым по счету покровителем, его сила будет ничтожно мала, чтобы помочь вам открыть глаза на действительность.

Многое будет казаться не таким радужным, чистым и светлым. Но это лишь проблемы эмоционального уровня, от которых можно абстрагироваться.

Движение Марса по созвездию Весов выбьет как его, так и вас из привычной колеи. Все не так уж плохо: прислушайтесь к идеям, которые звезды хотят втолковать вам. Именно в них спрятан способ решения ваших насущных проблем.

Весы

Владение вашей удачей перейдет к Урану, который сумел показать себя как лидер среди планет - покровителей вашего знака. В ноябре у вас появится возможность стать самым счастливым человеком. Хоть Уран и будет ретрограден, это совершенно не снизит его созидательный настрой. А нахождение в Овне придаст планете еще больше силы.

Известно, что Уран — планета перемен и оригинальности.

Его влияние станет своего рода предвестником неожиданных событий в вашей жизни. Приготовьтесь к пробуждению, внутренней революции.

В середине месяца, с 11 по 13 ноября, вы можете оказаться на распутье двух дорог, каждая из которых будет счастливой. Внутри вас проснется внутренняя воля и скрытая энергия, вам останется лишь направить их на улучшение своей жизни.

Скорпион

Планета счастья, Юпитер, окажется активной в гороскопе Скорпионов. Юпитер — грозный, но справедливый учитель, который никогда не потребует от вас большего, чем вы можете сделать. В ноябре он не изменит своего характера. Часть его созидательной энергии перейдет к вам, ведь Юпитер совсем недавно начал движение по вашему знаку.

Начало месяца будет легким, но многообещающим. Юпитер наградит вас невероятной силой и мощью, что может даже оказаться негативным фактором.

Уже к середине месяца вы сможете разобраться со всеми делами, испытаниями и проблемами. И как только они закончатся, вы начнете придумывать их, чтобы не сидеть без дела.

Чтобы этого не произошло, взаимодействуйте с миром, желайте большего, выплескивайте свои эмоции в творчестве или используйте их для нежных признаний, романтических встреч. У вас все получится.

Стрелец

Долю всемогущества Стрельцам подарит усиленный Нептун в Рыбах. Это будет означать, что настала пора использовать все возможности по максимуму. Не беспокойтесь, сложностей возникнуть не должно, вы ощутите небывалый подъем, жизнь заиграет новыми красками. Лишь одно правило, которое стоит соблюсти — взаимодействуйте с сильными и волевыми людьми, они вытянут вас вперед. Общение с единомышленниками положительно скажется на мироощущении, позитивные эмоции принесут удачу вместе с попутным ветром.

До 22 ноября Нептун будет ретгроградным, а потом начнет движение в привычном ему русле.

Видимых изменений не стоит ждать, перемены произойдут внутри. Вам станет проще смотреть на жизнь, людей и события в целом.

Вы научитесь подмечать подсказки Вселенной и использовать их с выгодой для себя.

Козерог

Козероги, пора открыть глаза и смело посмотреть в будущее. Из тени выйдет Юпитер — небесный гигант, а по совместительству ваш злейший враг. Воплотить мечты в жизнь будет непросто, как, впрочем, и изменить свою жизнь к лучшему. Вас ожидает пора затишья. Но это не значит, что нужно сидеть без дела или прятаться от негативного воздействия Юпитера — оно в любом случае настигнет вас.

Находясь в знаке Скорпиона, ярого борца за справедливость, Юпитер не изменит свое настроение на протяжении всего месяца. Он будет умеренно активен и деструктивен, соответственно.

Не поддавайтесь на провокации, старайтесь всеми силами сохранить отличное настроение. Используйте этот период, чтобы проявить себя на работе, в любви.

Примерьте на себя жизнь счастливого человека, радуйтесь каждой мелочи.

Водолей

Несмотря на осень, осеннюю хандру и деструктивное влияние Солнца, астрологи советуют Водолеям брать от жизни все. С 1 по 20 ноября ваш антагонист будет находиться в ослабленном положении, пребывая в созвездии Скорпиона. Это полностью лишит Солнце сил, что для вас — одна из отличных новостей. Спад солнечной активности возвестит о начале доброго периода, когда эмоции лишь помогут делу. Не пытайтесь обойти стороной свое настроение, будьте искренни с миром, и мир ответит вам тем же.

Вашу жизнь слегка подпортит переход Солнца в знак Стрельца, который состоится 21-го числа.

Последние дни будут очень негативными для новых начинаний и инициатив. Не слишком беспокойтесь по этому поводу — этот период скоро закончится, и все вернется на круги своя.

События жизни начнут проверять вас на прочность, и лишь чья-то сила или ваш нестандартный подход к этому помешает солнечной активности лишить вас удачи.

Рыбы

По мнению астрологов, ноябрь для Рыб будет богат на события. Заведовать вашей удачей станет Нептун. Эта планета — ваш покровитель. Пребывая в вашем знаке на протяжении всего месяца, она поможет вам воплотить самые смелые мечты в реальность. Посвятите этот период тому, чтобы заниматься исключительно приятными вещами.

Каждый новый день будет подбрасывать подсказки о том, как обойти неприятности и наконец найти свой путь. Счастье уже совсем рядом — осталось до него дотянуть.

Пока Нептун не закончит свое движение вспять, вам лучше оградить себя от лишних контактов с неприятными людьми и ненужных трат — как материальных, так и эмоциональных. Уже 21-го числа вы наберетесь сил для рывка вперед. Вы будете готовы совершить что-то яркое, пуститься во все тяжкие — не сдерживайте себя. Если не сейчас, то когда еще?