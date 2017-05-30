Ласты Gucci, мармеладный питон и другое: в Instagram собирают самые странные вещи с eBay

На онлайн-аукционе eBay можно найти что угодно — от телефонов и бытовой техники до раритетных кроссовок и ковров ручной работы. Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан завела аккаунт ebaybae — для самых странных находок на eBay.
Как рассказала американка, сильнее всего ее удивило объявление о продаже фотографий, на которых были сообщения, выложенные черной икрой. Однако в коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить и более практичные предметы.
Валенки с вышитыми черепашками-ниндзя
Гигантский червяк из мармелада
Крошечная виниловая пластинка 2Pac для кукольного домика
Ласты Gucci
Домашний телефон Panasonic, украшенный кристаллами Swarovski
Вино в честь Оззи Осборна
Костюм дракона
500 подушек в виде эмодзи-какашки
Четырехметровая надувная коала
Мохеровый комбинезон ручной работы
Костюм на Хэллоуин: собака-тарантул