Ласты Gucci, мармеладный питон и другое: в Instagram собирают самые странные вещи с eBay

На онлайн-аукционе eBay можно найти что угодно — от телефонов и бытовой техники до раритетных кроссовок и ковров ручной работы. Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан завела аккаунт ebaybae — для самых странных находок на eBay.

Как рассказала американка, сильнее всего ее удивило объявление о продаже фотографий, на которых были сообщения, выложенные черной икрой. Однако в коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить и более практичные предметы.

Валенки с вышитыми черепашками-ниндзя

A post shared by @ebaybae on Oct 23, 2017 at 3:52am PDT

Гигантский червяк из мармелада

A post shared by @ebaybae on Oct 28, 2017 at 10:12am PDT

Крошечная виниловая пластинка 2Pac для кукольного домика

A post shared by @ebaybae on Oct 25, 2017 at 4:41pm PDT

Ласты Gucci

SOLD 😓 A post shared by @ebaybae on May 30, 2017 at 6:43am PDT

Домашний телефон Panasonic, украшенный кристаллами Swarovski

A post shared by @ebaybae on Aug 15, 2017 at 7:31pm PDT

Вино в честь Оззи Осборна

A post shared by @ebaybae on Aug 21, 2017 at 4:29am PDT

Костюм дракона

A post shared by @ebaybae on Jul 30, 2017 at 8:26pm PDT

500 подушек в виде эмодзи-какашки

A post shared by @ebaybae on Jul 18, 2017 at 10:18am PDT

Четырехметровая надувная коала

A post shared by @ebaybae on Jul 15, 2017 at 7:43am PDT

Мохеровый комбинезон ручной работы

A post shared by @ebaybae on Oct 16, 2017 at 9:59am PDT

Костюм на Хэллоуин: собака-тарантул