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Ласты Gucci, мармеладный питон и другое: в Instagram собирают самые странные вещи с eBay

Русский TVNET/meduza.io
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Dmitriy Shironosov/Scanpix

На онлайн-аукционе eBay можно найти что угодно — от телефонов и бытовой техники до раритетных кроссовок и ковров ручной работы. Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан завела аккаунт ebaybae — для самых странных находок на eBay.

Как рассказала американка, сильнее всего ее удивило объявление о продаже фотографий, на которых были сообщения, выложенные черной икрой. Однако в коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить и более практичные предметы.

Валенки с вышитыми черепашками-ниндзя

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Гигантский червяк из мармелада

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Крошечная виниловая пластинка 2Pac для кукольного домика

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Ласты Gucci

SOLD 😓

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Домашний телефон Panasonic, украшенный кристаллами Swarovski

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Вино в честь Оззи Осборна

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Костюм дракона

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500 подушек в виде эмодзи-какашки

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Четырехметровая надувная коала

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Мохеровый комбинезон ручной работы

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Костюм на Хэллоуин: собака-тарантул

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