С мечтой о собственном ресторане: история студентки юрфака Монты

«Я абсолютно уверена, что в течение ближайших пяти лет открою свой ресторан», – с улыбкой на лице утверждает Монта Мейере, получившая титул «Молодой шеф-повара мечты Латвии».

Заявку на участие в шоу для молодых кулинаров Samsung Galaxy Dream Chef Монта подала, поскольку знала, что полезно и важно показывать себя широкой публике, особенно если в будущем она хочет привлечь внимание клиентов к своему ресторану.

Однако погоня за славой не была ее главной целью – хотя Монта и променяла готовку на изучение юриспруденции, она хотела получать новые знания и показать себя в поварском искусстве.

Ее ментор, один из лучших латвийских шеф-поваров Артур Ташканс, также признается, что может представить себе Монту в роли владелицы ресторана.

Не сдается, даже не добившись победы на уровне Балтии

Монта, которая обошла четырех сильных конкурентов и получила титул «Молодой шеф-повар мечты Латвии»,

надеялась продолжить свое победное шествие и на общебалтийском уровне, однако эта награда досталась не ей. Несмотря на это, Монта довольна исходом шоу, поскольку, по ее мнению, победил лучший.

О победительнице Samsung Galaxy Dream Chef эстонке Хелене Монта отзывается исключительно положительно и признает, что девушка – очень хороший повар, к тому же именно с ней у Монты после шоу завязались особо дружеские отношения.

FOTO: Пресс-фото

Конкуренция была очень жесткой, и, как указали в решающей серии оценщики, принять решение было нелегко. Представитель жюри из Латвии шеф-повар Артур Ташканс добавляет:

«Сегодня молодые повара работают на намного более высоком уровне, чем во времена, когда я начинал свою карьеру. Даже те участники, которым всего по 16 лет, обладают большими знаниями и опытом».

Повар с высокими требованиями

Монта, у которой была возможность учиться у лучших поваров Латвии, Литвы и Эстонии, освоила много новых хитростей как в использовании кухонной техники, так и в подаче блюд, кроме того, теперь она имеет представление об отношениях и профессионализме на кухне. Самым большим вызовом для Монты были веганские блюда, однако именно полученные в ходе конкурса знания помогли ей изменить свои взгляды и свой рацион.

FOTO: Пресс-фото

Монта – повар с высокими требованиями: она практически не употребляет мучные продукты, а с момента окончания съемок передачи перешла на веганский образ жизни.

Свои умения и знания на протяжении семи серий Монта убедительно продемонстрировала, приготовив свое фирменное блюдо – трио из морепродуктов, угодив веганам и испытав удачу на поле азиатской кухни,

а также заразившись вдохновением Анны Панны при выпечке капризных эклеров. Сейчас Монта признается, что нет практически ни одного блюда, которое она не смогла бы приготовить. Одни лишь десерты, случается, заставляют поволноваться – например, эклеры после неудачи на шоу Монта так больше и не пыталась приготовить.

FOTO: Пресс-фото

Интриги на съемочной площадке

На конкурсе молодых поваров Samsung Galaxy Dream Chef у Монты была возможность продемонстрировать свои кулинарные таланты и навыки перед профессионалами, конкурентами и бесчисленными камерами. Как и на каждом шоу, и здесь не обошлось без споров, конкуренции и интриг.

Зрителей наверняка удивило бы то, что многие из тех, кто перед камерами, казалось бы, совсем не переживал по поводу поражения, за кадром заливались слезами и даже ставили под сомнение решение жюри.

Однако Монта осталась в стороне от всего этого, и в профессиональном смысле шоу не только оправдало, но даже превзошло ее ожидания.

Как и юные участники шоу, Артур Ташканс также однажды отправился сквозь тернии к звездам – мишленовским звездам. Именно в мишленовских ресторанах он понял, что необходимо уделять внимание даже мельчайшим деталям. Говоря о ситуации в Латвии, он указывает, что использование свежих и качественных продуктов – важная деталь, о которой, тем не менее, нередко забывают.

«Думаю, что у большинства людей, которые посещают латвийские рестораны, дома в холодильнике более качественные продукты, чем в ресторане», – делится горькой истиной шеф-повар.

С этим согласна и Монта, поэтому в своем ресторане она обещает тщательнейшим образом следить за качеством блюд.

FOTO: пресс-фото

Не бояться мечтать

«Лучший латвийский молодой шеф-повар мечты» Монта знает, насколько важно мечтать и стремиться к достижению цели. Движимая своей мечтой, она и подала заявку на участие в Samsung Galaxy Dream Chef, поэтому хочет вдохновить и других людей с похожими целями. Девушка рассказывает, что, чтобы стать хорошим поваром, необходимы ярко выраженное чувство вкуса, способность работать в напряженных условиях, желание осваивать новые знания и накапливать опыт. Артур Ташканс добавляет, что крайне важны дисциплина, отношение, желание учиться и следить за новыми веяниями, а также, конечно, страсть и любовь к еде.

Монта Мейере, кроме того, советует другим молодым энтузиастам не волноваться по поводу того, что подумают другие, и действовать так, чтобы самому быть довольным результатом, а если не доволен – не бояться пробовать еще раз.

Монте удается придерживаться этих принципов, к тому же она очень ценит то, что и семья, и друзья, и чужие люди во время состязания поддерживали ее, а с недоброжелателями сталкиваться не приходилось.

Смотрите финал шоу на домашней странице www.dreamchef.lv >>>

FOTO: пресс-фото

Задача организованного Samsung шоу – поддержать развитие молодых талантов, а также мотивировать их на достижение своих целей в поварском искусстве.

Шанс побороться за титул «Молодой шеф-повар мечты Латвии и Балтии», денежный приз в размере 1500 евро, который можно будет удвоить, и возможность практики в ресторане предоставлен 12 молодым людям из Латвии, Литвы и Эстонии.

Их поддерживают ментор и шеф-повар кафе Rocket Bean Roastery Артур Ташканс, владелец ресторана азиатской кухни Konteiner и автор кулинарных книг Ааро Лоде из Эстонии, а также эксперт литовского ресторана Briusly Линас Гинайтис.