Кейт Миддлтон и Камилла Паркер Боулз сплотились против Меган Маркл?

Принц Гарри не скрывает своих намерений жениться на Меган Маркл. Судя по всему, членам королевской семьи придется смириться с тем, что их новой родственницей станет разведенная американская актриса. Однако Кейт Миддлтон и супруга ее свекра, принца Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла не намерены сдаваться. Несмотря на прошлые разногласия, женщины решили объединить свои усилия, чтобы расстроить этот брак.

Уже давно ходят слухи о том, что 35-летняя Кейт Миддлтон на дух не переносит возлюбленную своего деверя, 36-летнюю Меган Маркл.

Герцогиню Кембриджскую якобы раздражает то, что звезда сериала «Форс-мажоры» стала популярнее нее после того, как мир узнал о ее романе с принцем Гарри.

Королевские инсайдеры даже распространили информацию о том, что Кэтрин задумала расстроить свадьбу младшего брата своего супруга.

Разработать хитрый план завистливой Миддлтон якобы помогает Камилла Паркер Боулз.

Герцогиня Корнуольская, оказывается, тоже считает мисс Маркл недостойной партией для пасынка. «Кейт и Камилла объединились, чтобы разбить союз Гарри и Меган.

Миддлтон бесится от того, что мировые СМИ только и делают, что обсуждают предстоящую свадьбу деверя и американки, а не ее третью беременность»,

— заявил анонимный источник таблоиду The Inquisitr.

Инсайдер добавил, что вся королевская семья, мягко говоря, недолюбливает Меган Маркл.

Особенно избранница принца Гарри раздражает Камиллу Паркер Боулз — она считает, что девушка с темным прошлым может навредить имиджу всей династии.

Именно поэтому Камилла, которая раньше неодобрительно относилась и к Кейт Миддлтон, решила сплотиться с ней. По слухам, обе герцогини преследуют одну и ту же цель — окончательно отослать Маркл на родину. А вы верите инсайдерской информации?