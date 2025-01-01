25 очень плохих подарков: что нельзя дарить никому и никогда

Выбор подарков для близких и друзей – это всегда ответственно и волнительно. К сожалению, так думают далеко не все, приобретая традиционную пару носков для мужчин и очередную сковороду или кастрюлю для женщин. Наши предки считали, что это в корне неправильно. Есть поверья, которые могут подсказать, от каких презентов стоит отказаться, а какие приобрести.

Часы. Презентовать часы во многих странах считается как минимум дурным вкусом.

В Китае убеждены, что этот подарок будет отсчитывать время, которое осталось человеку прожить. У нас такого суеверия нет, но многие считают, что подобный презент приведет к размолвке.

Нож. Европейцы верят, что дарить режущие предметы не стоит — они являются предвестниками будущих проблем в доме получателя. Жители Латинской Америки считают, что, даря нож, они «обрезают» с человеком, которому его презентуют, все связи. Нам ближе поверье, которое европейцев. Жители Кавказа и Востока спокойно относятся к оружию, преподнесенному в качестве подарка.

Носки. Есть мнение, что, если женщина подарит мужчине носки, он может уйти из дома. Если же свекровь дарит сыну носки, то тем самым она подталкивает его уйти от ее влияния.

Носовой платок. Православные люди верят, что преподнесенный платок в качестве презента предвещает возможные слезы.

Книга. Народное поверье гласит, что

книгу можно дарить родственникам, но не второй половинке — такой подарок для любимого может стать предвестником ссоры. Книгу нельзя дарить и семейной паре — это может спровоцировать разлад в их доме.

Жемчуг. Древние греки считали, что жемчуг – это слезы морских нимф. Такой подарок предвещает скорые слезы.

Зеркало. Множество суеверий связано с зеркалами. Считается, что они приносят с собой неприятности в новый дом.

Посуда. Нельзя дарить треснутую, надколотую посуду — это может стать причиной «разбитой» жизни. Если в качестве подарка все-таки выбрана посуда, внутрь необходимо что-то положить.

Традиция, по которой молодожены бьют на свадьбе посуду, носит название «на счастье». Они тем самым оставляют все плохое за пределами созданной семьи.

Уникальная коллекция посуды Ингуса Густавсона:

Фигурки птиц. Фигуры птиц приносят в дом беспокойство, суетливость.

Сумка, чемодан, пустой кошелек. Выбирая одну из этих вещей в качестве подарка,

обязательно нужно положить что-то внутрь, а кошелек без денег дарить категорически нельзя. Пусть там будет хоть одна монета или купюра.

Неделя моды в Париже: модные сумочки:

Растения, животные. Преподнося такой «живой» подарок, нужно попросить выкуп. Без него, согласно поверьям, новый житель дома не найдет своего места.

Тапочки. Суеверные люди верят, что тапочки в качестве подарка могут привлечь к человеку болезнь или смерть. Особенно это касается тапочек белого цвета.

Янтарные украшения. Считается, что украшение из янтаря является символом скорой разлуки.

Шкатулки. Принято считать, что человек, которому подарили шкатулку, будет тщательно скрывать переживания, мысли от дарителя.

Расчески для волос. Такой подарок может помогать окружающим и дарителю видеть мысли человека.

Шарф, перчатки, варежки. Точного объяснения запрета на такие подарки нет, однако принято считать, что они могут поссорить людей.

Галстук. Галстук связывает дарителя и нового обладателя такой вещи. На галстук может быть сделан приворот. Говорят, что такой подарок можно презентовать очень близкому человеку.

Вязаные вещи. Эту примету должны взять на вооружение незамужние девушки.

Принято считать, что подаренная вязаная вещь любимому человеку предшествует измене. Презентовать такие вещи лучше после свадьбы.

Нижнее белье. Эта примета касается женщин. Считается, что жена, подарившая мужу нижнее белье, подталкивает его к измене.

Показ модного белья в России:

Цепочка. Если цепочка после дарения разрывается, то говорят, что и отношения между людьми разорвутся в скором времени.

Полотенце. Такой презент может принести болезни.

Нательный крестик. Крестик дарится при крещении.

В другом случае даритель передает человеку с подарком часть болезней, проблем, невзгод. Служители церкви полностью опровергают это суеверие.

Косметика для умывания и душа. Принято считать, что такие подарки «смывают» человека из жизни того, кто их презентовал.

Свеча. От подобного подарка стоит отказаться — говорят, что он к скорым похоронам. Декоративные свечи также не стоит дарить.

Спиртное. Это суеверие вполне объясняется здравым смыслом. ведь такой презент отнимает часть здоровь, и это вполне объяснимо.

Однако, несмотря на внушительный список запретов, есть способ обойти их.

Необходимо попросить у человека небольшой, символический выкуп — даже одной монеты будет достаточно. В таком случае подарок превращается в покупку, ведь за товар получена цена.

Что подойдет в качестве подарка

О подходящих подарках сказано, к сожалению, очень мало, но некоторые пункты требуют особого внимания.

Подушка. Подушки нужно дарить парой, чтобы они приносили в дом гармонию, достаток.

Ковер. Ковер, преподнесенный в качестве подарка, обещает новому хозяину удачу в любом новом деле.

Скатерть. Презент в виде скатерти укрепляет дружескую связь между получателем и дарителем.

Солнцезащитные очки. Эта примета касается больше женатых мужчин.

Если они преподнесут такой подарок супруге, то уменьшат количество ссор в доме. Жена сможет через очки посмотреть на мир глазами супруга.

Ручка. Эту письменную принадлежность стоит презентовать руководителям. Принято считать, что после этого начальник будет больше прислушиваться к дарителю.

Приметы дарения

Есть особые приметы, связанные со способом дарения. Возьмите на заметку:

* После заката нельзя дарить деньги. Это к нужде дарителя, но не получателя.

В крайнем случае вечером нужно положить такой подарок на стол, но точно не давать в руки. Денежный презент лучше преподносить утром или днем.

* Запрещено передаривать подарки. Прежде всего, это некрасиво, и энергия «повторного» презента ухудшается.

* Подарки нельзя преподносить через порог, обязательно следует войти в дом.

* Подарки нельзя презентовать до дня рождения.

Заранее врученный подарок не следует распаковывать, поэтому стоит попросить об этом получателя, если другого выхода нет. Пусть он увидит его в день праздника.

* Цветы следует дарить в нечетном количестве. Влюбленным нужно оставлять в стороне цветы желтого цвета. Говорят — они к разлуке.

Помните! Все поверья, веками укореняющиеся в народе, — это слова, неподкрепленные фактами. Вы сами должны решить, верить в суеверия или оставить их в стороне. Самое главное — выбирайте подарок от души и получайте удовольствие от радости другого человека.