Из дневников латвийской теледивы Елены Грицук: Светская львица

По роду своей профессиональной деятельности мне необходимо посещать различные светские мероприятия. Быть публичным человеком – это некая обязанность и ответственность.

На светских вечерах всегда нужно выглядеть на все 100, вести себя подобающе статусу мероприятия, соблюдать дресс-код и так далее.

Во-первых, таким образом ты проявляешь уважение к организаторам, ведь люди старалась, вложили много сил, времени и денег, а во-вторых, следует всегда помнить о том, что с тебя берут пример,

и вот тут подкачать никак нельзя. Просто недопустимо прийти с немытой головой или в грязной обуви, зная, что тебя будут фотографировать, снимать на видео, а затем все это попадет в журналы, газеты, на телевидение или в Интернет. Я не буду рассуждать про стиль в одежде, ведь недаром говорят, что «о вкусах не спорят», но прийти соответственно мероприятию следует.

Недавно я присутствовала на одном вечере, где собралось много интересных и уважаемых людей. Там я стала невольным заложником беседы, знаете, так бывает, когда ты стоишь за столиком с бокалом шампанского, а рядом с тобой останавливаются люди и начинают разговор, не убегать же… ))) В диалоге участвовали женщина и мужчина. Мужчина спросил даму, чем она занимается. Дама со слегка удивленным взглядом и гордой интонацией ответила: «Ну, во-первых, я - светская львица!». Мужчина улыбнулся и сказал: «Это понятно, а чем еще?». Этот краткий диалог подтолкнул меня на размышления.

А кто же такие эти светские львицы на самом деле? Является ли это определение поводом для гордости? Неужели во главу угла нужно прежде всего ставить этот титул?

Или определение «светская львица» все же прекрасное дополнение к уже имеющейся профессии.

Лично для меня словосочетание «светская львица» всегда ассоциировалось с чем-то хищным, жаждущим чего-то… Славы, денег, мужчин, признания… За ответом я решила заглянуть в Википедию, узнать, как этот словарь интерпретирует вышеназванный термин.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

И вот что я обнаружила: «Светская львица» — возникшее в иностранных языках, традиционное для русского языка, часто употребляемое в современной России понятие для известной женщины, имеющей успех в «высших слоях» общества (у элиты и бомонда), активно участвующей в светской жизни (в первую очередь, в презентациях, т. н. «тусовках» и других мероприятиях и акциях знаменитостей), ведущей публичный и гламурный образ жизни, выставляющей напоказ личную жизнь (которая часто сопровождается скандалами), что широко освещается в СМИ и обсуждается публикой. Если взять словарь С. И. Ожегова, то там тоже можно найти определение: «Светская львица» - это дама высшего света, пользующаяся в нем особым успехом.

В наше время это понятие пережило множество перемен, и в современном мире оно имеет слегка иной оттенок.

В иностранных языках для констатации явления в последнее время стали часто использовать несколько другие в буквальном переводе понятия: socialite, media personality, it girl, jet set и т. д.

Современные «светские львицы» обычно происходят также из богемной среды - из певиц, актрис, фотомоделей, телеведущих, дизайнеров, спортсменов. Они очень часто являются женами, подругами или детьми сверхбогатых людей, политиков и других знаменитостей.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Светские дамы 19-го века отличались от нынешних тем, что свято берегли свою репутацию.

Для них скандалы были неприемлемы, они старались не эпатировать публику, а становиться законодательницами моды, строго следовали определенному своду правил, этикету.

А современные «светские львицы» ведут активную общественную деятельность, выставляя напоказ подробности своей личной жизни, зачастую не стесняются в выражениях и не всегда соблюдают правила этикета. Они готовы на многое, чтобы оказаться на страницах таблоидов и подогревать интерес к собственной персоне. Для многих из них важнее оставаться на слуху, нежели избежать скандала. Яркий пример современной светской львицы – Перис Хилтон. Она является американской актрисой, певицей, дизайнером, но прежде всего ее знают, как любительницу вечеринок, девушку, которая неоднократно замечена в аморальном поведении. (алкоголь, наркотики и тд.). Да… светские львицы уже не те… Интересно, в 19-м веке Перис Хилтон тоже была бы «светской львицей» или для такого типа девушек был бы особый термин?

Наверное, в современном обществе быть только «светской львицей» без базовой профессии и деятельности - это значит быть просто тусовщицей, любительницей вечеринок и внимания. Так стоит ли этим гордиться? Как говорится, каждому свое…

На мой взгляд, куда приятнее представляться дизайнером, актрисой, певицей, архитектором, успешным экономистом, а потом уже светской львицей.