В пятницу 3 ноября, латвийский теннисист Эрнест Гулбис женился на своей возлюбленной, российской модели Тамаре Копалейшвили.

О событии в социальной сети Facebook сообщила Тамара, изменившая статус отношений на «Замужем». Кроме того, она взяла фамилию мужа.

Пара начала отношения в апреле прошлого года, а о помолвке сообщила в мае этого года.

Согласно профилю в соцсети, Тамара родилась в Москве, какое-то время жила в Нью-Йорке, а сейчас является единственным руководителем по общественным отношениями издания «Rīgas Laiks».