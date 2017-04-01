У девушки с ампутированными ногами нет отбоя от поклонников

После того как Мэнди Хорват лишилась нижних конечностей в результате несчастного случая, она не замкнулась в себе. Американка, наоборот, решила создать профиль на одном из сайтов знакомств. Чтобы не вызывать к себе жалость, на своей странице она в шутливой форме написала, в чем ее преимущество перед здоровыми девушками.

Три года назад Мэнди Хорват в результате несчастного случая лишилась обеих ног: она попала под поезд. Некоторое время девушка отчаянно пыталась завязать новые знакомства и безуспешно искала любовь.

Наконец она зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств, но ей начали писать мужчины с непристойными предложениями.

Тогда Хорват решила персонализировать свой профиль и добавить ему индивидуальности.

Мэнди пришла к выводу, что надо пустить в ход юмор.

Она написала, что ее преимущество перед здоровыми девушками в том, что она не сможет убежать, когда что-то пойдет не так!

Многие оценили самоиронию Мэнди: по словам американки, ее вовсю зовут на свидания.

Несмотря на то, что Ховарт пока не нашла свою любовь, она не теряет надежды, что в скором времени это случится.

«Мужчин привлекает мое чувство юмора и мой оптимизм. Никому не нравится быть рядом с занудой!» — рассказала Мэнди журналистам портала The Sun.

По ее словам, пишут не только парни, но и девушки — чтобы познакомиться и начать дружить. Ховарт уже обрела много новых приятелей по всему миру.

Thanks for your support @thechive !!! Ive been a chivette for several years now! Photo taken Aug 2014. #chivette. #roadtorecovery #thechive #chivenation ❤ A post shared by Mandy Horvath (@lifeproofbionicwoman) on Nov 3, 2017 at 12:11pm PDT

A post shared by Mandy Horvath (@lifeproofbionicwoman) on May 13, 2017 at 7:04am PDT