У девушки с ампутированными ногами нет отбоя от поклонников

После того как Мэнди Хорват лишилась нижних конечностей в результате несчастного случая, она не замкнулась в себе. Американка, наоборот, решила создать профиль на одном из сайтов знакомств. Чтобы не вызывать к себе жалость, на своей странице она в шутливой форме написала, в чем ее преимущество перед здоровыми девушками.
Три года назад Мэнди Хорват в результате несчастного случая лишилась обеих ног: она попала под поезд. Некоторое время девушка отчаянно пыталась завязать новые знакомства и безуспешно искала любовь.
Наконец она зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств, но ей начали писать мужчины с непристойными предложениями.
Тогда Хорват решила персонализировать свой профиль и добавить ему индивидуальности.
Мэнди пришла к выводу, что надо пустить в ход юмор.
Она написала, что ее преимущество перед здоровыми девушками в том, что она не сможет убежать, когда что-то пойдет не так!
Многие оценили самоиронию Мэнди: по словам американки, ее вовсю зовут на свидания.
Несмотря на то, что Ховарт пока не нашла свою любовь, она не теряет надежды, что в скором времени это случится.
«Мужчин привлекает мое чувство юмора и мой оптимизм. Никому не нравится быть рядом с занудой!» — рассказала Мэнди журналистам портала The Sun.
По ее словам, пишут не только парни, но и девушки — чтобы познакомиться и начать дружить. Ховарт уже обрела много новых приятелей по всему миру.