Только не мини! Анджелина Джоли ужаснула худющими ногами

На днях 42-летняя Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике в мини. Пользователи Сети в очередной раз были шокированы тем, какой истощенной выглядит актриса.

5 ноября папарацци сфотографировали Анджелину Джоли на мероприятии в Лос-Анджелесе, организованном Гильдией режиссеров Америки.

Для своего выхода актриса выбрала короткое черное платье-свитер, ботильоны на шпильке и солнцезащитные очки. Пользователи Сети сочли, что наряд лишь подчеркнул болезненную худобу знаменитости.

«Боже, ее колени торчат как острые углы», «Джоли выглядит нездорово?», «Что с ее ногами? Кожа да кости», — отметили поклонники в комментариях под фото, которые размещены на фан-странице Анджелины в Instagram. А как вы считаете, актрисе стоит набрать пару килограммов?

#AngelinaJolie and #LoungUng at the Directors Guild of America (#DGA) for a Q&A about #FirstTheyKilledMyFather on November 4, 2017. A post shared by Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) on Nov 4, 2017 at 6:55pm PDT

#AngelinaJolie and #LoungUng at the Directors Guild of America (#DGA) for a Q&A about #FirstTheyKilledMyFather on November 4, 2017. A post shared by Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) on Nov 4, 2017 at 6:56pm PDT

#AngelinaJolie and #LoungUng at the Directors Guild of America (#DGA) for a Q&A about #FirstTheyKilledMyFather on November 4, 2017. A post shared by Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) on Nov 4, 2017 at 6:39pm PDT

#AngelinaJolie and #LoungUng at the Directors Guild of America (#DGA) for a Q&A about #FirstTheyKilledMyFather on November 4, 2017. A post shared by Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) on Nov 4, 2017 at 6:57pm PDT

#AngelinaJolie and #LoungUng at the Directors Guild of America (#DGA) for a Q&A about #FirstTheyKilledMyFather on November 4, 2017. A post shared by Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) on Nov 4, 2017 at 7:01pm PDT