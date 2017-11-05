Только не мини! Анджелина Джоли ужаснула худющими ногами

На днях 42-летняя Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике в мини. Пользователи Сети в очередной раз были шокированы тем, какой истощенной выглядит актриса.
5 ноября папарацци сфотографировали Анджелину Джоли на мероприятии в Лос-Анджелесе, организованном Гильдией режиссеров Америки.
Для своего выхода актриса выбрала короткое черное платье-свитер, ботильоны на шпильке и солнцезащитные очки. Пользователи Сети сочли, что наряд лишь подчеркнул болезненную худобу знаменитости.
«Боже, ее колени торчат как острые углы», «Джоли выглядит нездорово?», «Что с ее ногами? Кожа да кости», — отметили поклонники в комментариях под фото, которые размещены на фан-странице Анджелины в Instagram. А как вы считаете, актрисе стоит набрать пару килограммов?