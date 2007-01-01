Украинка купила дом Ким Кардашян за 17,8 миллиона долларов

Украинская бизнес-леди Марина Эктон, которая являлась некогда помощницей бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна, приобрела особняк звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста за 17,8 миллиона долларов, передает TMZ.

Особняк имеет площадь в 4 тысячи квадратных метров. В доме шесть спален, восемь ванных комнат, на территории также есть бассейн и пляжный домик. Из окон открывается восхитительный вид на каньон. Сумма, за которую его приобрела украинка, в два раза превышает начальную стоимость дома. На своем официальном сайте Ким Кардашян рассказала, что

первоначально дом был оформлен в средиземноморском стиле. Но супруги решили создать современный интерьер, выполненный в стиле минимализм.

Исключение — керамическая ванна с золотым краном.

«Мы купили дом в 2013 году, а затем полностью его переделали. Я горжусь нашей работой», — отметила звезда.

Сумма, за которую этот роскошный дом приобрела украинка, в два раза превышает его начальную стоимость.

Марина Эктон является супругой компьютерного разработчика Брайана Эктона, который в 2007 году вместе с Яном Кумом основал мессенджер WhatsApp.

В 2014 году мессенджер был продан Facebook за 22 миллиарда долларов.

Женщина переехала в США после замужества. В настоящее время она пытается построить там карьеру певицы.