Ученые рассказали, что испытывает человек после смерти

На протяжении всей человеческой истории каждого интересовал вопрос о том, что будет после смерти. Что же ждет нас после того, как наше сердце остановится? Недавно ученые получили ответ на этот вопрос.

Конечно, предположения были всегда, но теперь стало окончательно ясно, что

люди после смерти могут слышать и понимать, что происходит вокруг них. Ни с какими паранормальными явлениями это не имеет ничего общего, ведь человек, по сути, живет еще некоторое время.

И это медицинский факт.

Сердце и мозг

Важно понимать, что абсолютно любая смерть наступает при одном из двух или при наличии сразу двух условий: либо сердце перестает работать, либо мозг. Если перестает работать мозг в результате серьезных повреждений, то смерть наступает сразу же после отключения «центрального процессора» человека. Если же жизнь прерывается вследствие каких-то повреждений, из-за которых останавливается сердце, то тут все намного сложнее.

В Нью-Йоркском университете эксперты-ученые определили, что человек после смерти может чувствовать запахи, слышать речь людей и даже видеть мир своими глазами. Это во многом объясняет феномен, связанный с видением мира в ходе клинической смерти.

Невероятно много было случаев за всю историю медицины, когда человек рассказывал о своих ощущениях во время пребывания в этом пограничном состоянии между жизнью и смертью. После смерти бывает такое же, говорят ученые.

Сердце и мозг — это два органа человека, которые работают на протяжении всей жизни. Они связаны, но ощущения доступны после смерти именно благодаря мозгу, который еще некоторое время передает информацию от нервных окончаний к сознанию.

Мнение экстрасенсов

Специалисты по биоэнергетике и экстрасенсы еще очень давно начали предполагать, что человек не умирает мгновенно, как только его мозг или сердце остановили работу. Нет, все гораздо сложнее. Это и подтвердили научные изыскания.

Мир потусторонний, по мнению экстрасенсов, зависит от мира настоящего и видимого.

Когда человек умирает, говорят, что он видит все свои прошлые жизни, а также всю текущую жизнь сразу. Он переживает все заново за бесконечно малую долю секунды, превращаясь в ничто, а потом заново возрождаясь.

Конечно, если бы люди могли умирать и сразу возвращаться, то вопросов бы не было, однако даже эксперты в области эзотерики не могут на 100 процентов быть уверенными в своих заявлениях.

Человек не чувствует боли после смерти, не чувствует радости или горя. Он просто остается жить в потустороннем мире или переходит на иной уровень. Никто не знает, идет ли душа в другое тело, в тело животного или человека. Быть может, она просто испаряется. Может быть, она живет вечно в лучшем месте. Этого никто не знает, поэтому так много религий в мире. Каждый должен слушать свое сердце, которое подсказывает ему верный ответ. Главное — это не спорить, потому что никто не может знать наверняка, что творится с душой после смерти.

Душа как нечто физическое

Душу человека нельзя потрогать, но возможно, что ее наличие ученым, как ни странно, удалось доказать. Дело в том, что при смерти человек теряет по какой-то причине 21 грамм своего веса. Всегда. При любых обстоятельствах.

Никто этот феномен так и не смог объяснить. Люди считают, что это и есть вес нашей души. Это может говорить о том, что человек видит мир после смерти, как доказали ученые, лишь потому, что мозг умирает не сразу.

Это не имеет особого значения, потому что душа уходит от тела, мы остаемся неразумными. Возможно, это и есть причина того, что мы не можем двигать глазами или говорить после остановки сердца.

Смерть и жизнь взаимосвязаны, не бывает смерти без жизни. Относиться к миру потустороннему нужно проще. Лучше не стараться понимать его чрезмерно сильно, потому что на сто процентов быть точными не получится ни у кого из ученых. Душа дает нам характер, темперамент, возможность мыслить, любить и ненавидеть. Это и есть наше богатство, которое принадлежит лишь нам.