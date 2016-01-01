Богатейшая женщина Латвии вышла замуж за российского миллионера

Латвийская бизнесвумен Бенита Садауска, которой принадлежит компания Domenikss (официальный представитель Mercedes Benz в Латвии), связала себя узами брака с российским миллинером в области инвестиций Виталием Даниленко, пишет Kas Jauns.

Напомним, прошло уже двадцать лет со дня трагической гибели в автокатастрофе мужа Бениты - предпринимателя Адольфа Садаускиса.

На протяжении всех этих лет Садауска считалась одной из самых завидных невест в Латвии, расположения которой мечтали добиться многие мужчины, но она все не решалась на второй брак.

Виталий и Бенита познакомились в конце 2016-го в Индии, а 5 ноября этого года пара обвенчалась в Сергиевом Посаде (Россия).

О новоиспеченном супруге одной из самых обеспеченных женщин Латвии в Сети нет практически никакой информации и даже фото. Однако

этим летом Бенита и Виталий, которые состоят в отношениях около года, стали вместе выходить в свет и были замечены на различных культурных мероприятиях в Юрмале,

в том числе и на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву». Где их и запечатлел наш фотограф. Ну как вам пара?