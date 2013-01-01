Сбросившая 40 кг мама двоих детей восхитила телом на чемпионате по фитнес-бикини

Полтора года назад 34-летняя Ольга Вольга из Твери занялась спортом и преобразилась до неузнаваемости.

Сейчас невозможно представить, что еще в мае 2016 года эта женщина весила 103 килограмма и даже подъем по лестнице ей давался с большим трудом.

«После рождения второго ребенка в 2013 году я поправилась на 30 кг и перевалила за центнер, – рассказывает женщина. –

И вроде бы смирилась. Несколько лет жила толстушкой, погрузившись в домашние заботы. Но когда начались проблемы со здоровьем, решила: «Хватит!».

Она ежедневно проводила по четыре тренировки, сочетая бег и силовой фитнес, и питалась шесть раз в день. По словам Ольги, сначала было по-настоящему тяжело. Но лучшим мотиватором было желание снова стать стройной.

FOTO: vk.com/id5244488

Всего через несколько месяцев тренировок Ольга смогла принять участие в первых в своей жизни соревнованиях - легкоатлетическом тверском марафоне «Бегу и радуюсь».

А ровно через год после первого визита в фитнес-зал мама двоих детей стала весить 63 килограмма. Теперь новые подруги и приятели не верят, что у нее есть 16-летняя дочь.

На днях на чемпионате по бодибилдингу и бодифитнесу «Мистер и Мисс Тула 2017» 35-летняя Ольга Вольга выступила в номинации «Фитнес-бикини» и по итогам соревнования вошла в ТОП-10 лучших участниц.