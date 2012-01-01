Юная британка ради любви поправилась на 100 кг

На какие только жертвы не готовы пойти женщины ради того, чтобы их мужчины были довольны. Одни ложатся под нож пластических хирургов, другие могут постоянно ограничивать себя в еде. Однако жительница Великобритании Кирсти Маунси бросилась в другую крайность: ради любви она набрала более ста килограммов. Все дело в том, что ее парню Алексу всегда нравились девушки в теле.

23-летняя Кирсти Маунси всегда, сколько себя помнит, любила поесть досыта. Еще ребенком она подъедала остатки еды за членами своей семьи, предпочитавшими вставать из-за стола с легким чувством голода.

К 11 годам Кирсти весила уже 95 килограммов, но старалась не обращать внимания на обидные прозвища, которые ей то и дело давали сверстники.

Девушка старательно делала вид, что любит себя такой, какая есть. Однако внутри Кирсти была глубоко несчастной и неуверенной в себе.

Британка понимала, что с такими параметрами ей вряд ли когда-то удастся устроить личную жизнь. Все изменилось, когда в 2012 году она в Сети познакомилась с молодым человеком по имени Алекс.

«Я была на десять лет младше него, но он мне все равно очень понравился. Алекс не хотел, чтобы я худела. Тогда я подумала, что мне больше не придется страдать из-за лишнего веса, ведь наконец-то нашелся мужчина, который любит меня такой.

Я забыла обо всех диетах и стала еще больше есть, лишь бы мой любимый был счастлив. Именно благодаря Алексу я поняла, что красива, и стала уверенной в себе.

В первые два года наших отношения я поправилась почти на 110 килограммов», — поделилась мисс Маунси с изданием The Sun.

FOTO: Соцсети

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Романтические свидания пары проходили в ресторанах быстрого питания, где пиццу и бургеры молодые люди запивали сладкой газировкой. Когда параметры Кирсти вышли за рамки plus size, с подачи возлюбленного она решила принять участие в конкурсе красоты для корпулентных женщин. Однако даже на фоне других крупных участниц девушка выглядела очень толстой.

«Надо мной издевались. Окружающие говорили, что я жирная и безобразная. Это было ужасно», — вспомнила Кирсти о неудачном опыте участия в конкурсе красоты.

После этого у Маунси начались еще и серьезные проблемы со здоровьем. Она страдала из-за повышенного артериального давления, не могла самостоятельно подниматься по лестницам и даже одеваться.

Тревогу забили и близкие британки. Бабушка Кирсти решила отдать ей все свои накопления на операцию по уменьшению желудка — поначалу девушка отказывалась, но впоследствии согласилась и обратилась за помощью к медикам. Все это время Алекс поддерживал Кирсти. После операции она начала стремительно худеть, а молодой человек — терять к ней интерес. В феврале прошлого года пара окончательно распалась. «Алекс был моей первой любовью, поэтому он навсегда останется дорогим мне человеком.

Когда я начала стройнеть, то стала и мыслить по-другому, и у нас с ним осталось мало общего. Мне кажется, в душе он хотел, чтобы я осталось толстой»,

— рассказала Кирсти журналистам. Сейчас Кирсти Маунси весит 96 килограммов, но планирует еще похудеть. Девушка утверждает, что теперь на нее обращают внимание и другие парни, поэтому она нисколько не сомневается в том, что еще встретит свою любовь.