Как церковь разрешила? Пугачева оправдалась за венчание с Киркоровым

18 ноября стало известно, чтоПримадонна российской эстрады Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин прошли обряд венчания. Тысячи поклонников пары поздравили их с этим важным событием. Однако некоторые фанаты вспомнили, что Примадонна уже венчалась — в 1994 году с Филиппом Киркоровым. Многие недоумевали, как церковь разрешила Пугачевой совершить это таинство вновь. На все вопросы Алла Борисовна ответила в своем Instagram.

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин скрепили свой союз на небесах, пройдя обряд венчания. Об этом стало известно из Instagram шоумена.

У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин #елизаветагалкина A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Nov 17, 2017 at 11:13pm PST

Некоторые поклонники пары отметили, что много лет назад Алла Борисовна уже венчалась с Филиппом Киркоровым. Примадонна опубликовала новый пост, в котором расставила все точки над i.

«Спасибо всем за поздравления!!! Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал.

Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей. АМИНЬ», — написала Пугачева в своем микроблоге.

Подписчики разделились на два лагеря: одни осудили поступок певицы, другие же, наоборот, искренне порадовались за нее, пожелав мира и благополучия ее семье.

А вот как Филипп Киркоров отреагировал на это событие:

Алла Пугачева и Максим Галкин: