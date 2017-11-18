Как церковь разрешила? Пугачева оправдалась за венчание с Киркоровым

18 ноября стало известно, чтоПримадонна российской эстрады Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин прошли обряд венчания. Тысячи поклонников пары поздравили их с этим важным событием. Однако некоторые фанаты вспомнили, что Примадонна уже венчалась — в 1994 году с Филиппом Киркоровым. Многие недоумевали, как церковь разрешила Пугачевой совершить это таинство вновь. На все вопросы Алла Борисовна ответила в своем Instagram.
На днях Алла Пугачева и Максим Галкин скрепили свой союз на небесах, пройдя обряд венчания. Об этом стало известно из Instagram шоумена.
Некоторые поклонники пары отметили, что много лет назад Алла Борисовна уже венчалась с Филиппом Киркоровым. Примадонна опубликовала новый пост, в котором расставила все точки над i.
«Спасибо всем за поздравления!!! Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал.
Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей. АМИНЬ», — написала Пугачева в своем микроблоге.
Спасибо всем за поздравления!!!Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный,спонтанный и достаточно наивный шаг.Бес попутал.Слава Богу,что мне еще можно второй раз венчаться.сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи!Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей.АМИНЬ.
Подписчики разделились на два лагеря: одни осудили поступок певицы, другие же, наоборот, искренне порадовались за нее, пожелав мира и благополучия ее семье.
А вот как Филипп Киркоров отреагировал на это событие:
#Repost @fkirkorov (@get_repost) ・・・ Дорогие мои Алла и Максим! Поздравляю вас с этим БОЛЬШИМ И ВЕЛИКИМ Днем Вашей Счастливой Жизни!!! Счастья Вам , Любви, на долгие годы от всего сердца!!! Мира вашему, всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям, и конечно ,полный дом радости, веселья и ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮБВИ!!!! Ваш , Филипп ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Алла Пугачева и Максим Галкин: