Неужели правда? Священник объяснил, что могло побудить Пугачеву повторно венчаться

Как уже известно, 18 ноября 41-летний Максим Галкин удивил поклонников новостью из жизни своей семьи: он и его 68-летняя супруга Алла Пугачева венчались в одном из московских храмов. Это событие вызвало огромный общественный резонанс, и его прокомментировали буквально все — от поклонников пары до… представителя РПЦ.

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин скрепили свой союз на небесах, пройдя обряд венчания. Об этом стало известно из Instagram шоумена. Многие недоумевали, как церковь разрешила Пугачевой совершить это таинство вновь, и

Примадонна ответила на все вопросы в своем микроблоге — она объяснила, что первое венчание с Филиппом Киркоровым было необдуманным.

Впрочем, у настоятеля одного из московских храмов другое мнение на этот счет.

Он высказался в интервью порталу Dni.ru (пожелав остаться анонимным): «Человек, как правило, решается на соборование или повторное венчание накануне тяжелых испытаний или смерти.

Подозреваю, что Алла Пугачева может быть неизлечимо больна, поэтому и решилась на этот шаг. Она, вероятно, понимает, что жизнь идет к закату, и хочет исправить какие-то былые ошибки, замаливает грехи».

Тем временем поклонники Пугачевой и Галкина разделились на два лагеря: одни осуждали поступок певицы, другие же, наоборот, искренне порадовались за нее, пожелав мира и благополучия ее семье.

У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин #елизаветагалкина A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Nov 17, 2017 at 11:13pm PST

Алла Пугачева и Максим Галкин: