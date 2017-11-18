Российская патриархия поставила точку в вопросе о венчании Пугачевой и Галкина

В Сети не утихает обсуждение важного события в жизни семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой — венчания пары, прошедшего на днях в одном из московских храмов. Журналисты обратились в аппарат Российской патриархии за официальными комментариями на эту резонансную тему.

На днях 41-летний Максим Галкин и 68-летняя Алла Пугачева скрепили свой союз на небесах, пройдя обряд венчания.

У поклонников Примадонны тут же возник вопрос: как певица могла встать перед алтарем во второй раз, если она уже однажды была венчана — с Филиппом Киркоровым?

«Венчание является вопросом частной жизни людей, и комментировать это может либо сама пара, либо священнослужитель, который совершал таинство, — заявил источник в Российской патриархии в интервью порталу kp.ru. —

Православная церковь венчает до трех раз. Все здесь зависит от обстоятельств семейной жизни. Есть особый порядок получения церковного благословения, а процедуры расторжения венчания нет».

Напомним, сама Алла Борисовна сообщила подписчикам своего Instagram, что она очень жалеет о первом венчании. Певица назвала это событие «необдуманным, спонтанным и наивным шагом». Одни фолловеры звезды осудили ее за решение венчаться с Максимом Галкиным, а другие, наоборот, поддержали пару.

У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин #елизаветагалкина A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Nov 17, 2017 at 11:13pm PST

Алла Пугачева и Максим Галкин: