Из дневников Елены Грицук: «Me too» - мода или зов о помощи?

Недавно по Голливуду прокатилась волна флешмоба «Me too». Вдруг все стали яро говорить о сексуальных домогательствах к своей личности. Резко появилась «мода» на эту тему. Стало актуально рассказывать свои истории из жизни, даже если они случились 20 лет назад. Срок давности не помешал поведать всем о своих переживаниях и чувствах, поделиться опытом и дать совет, как же поступать в таких ситуациях.

Лично для меня странно выжидать момент, чтобы рассказать о том, что ты стал жертвой определенных действий человека. На сегодняшний день история с Харви Вайнштейном приобрела мировую огласку, поэтому пересказывать суть не стану. Я сама работаю в мире шоу-бизнеса и не раз сталкивалась с «особыми» предложениями. Всегда есть выбор: согласиться или отказаться.

Я считаю, что насилию не место в современном мире, но если девушка поддается, соглашается на предложение, а потом сожалеет об этом, то разве это насилие? Это выбор.

Неприличные предложения всегда были, есть и будут. Домогательства - тоже, и с ними надо бороться, проявлять характер и четко говорить «нет». Или… соглашаться, тут уж, кто что выберет в силу своих моральных принципов, воспитания, мировосприятия и возможной выгоды.

Не так давно, ровно год назад, в моей жизни тоже была ситуация, когда нужно было твердо сказать «нет» человеку, от которого зависело финансовое состояние моего телевизионного проекта.

Когда мне что-то не нравится, я говорю это открыто, не виляю хвостом и не даю надежду там, где ее быть не может.

Да, я получила много проблем и раздражение той самой персоны с домогательствами, но при этом сохранила достоинство, хоть и потеряла возможность реализовать свои рабочие идеи.

И ни о чем не жалею. Если человек неприятен, поступается моралью и ставит палки в колеса, то тут уж ничего не поделаешь. Я верю в бумеранги, поэтому советую всем поступать по совести. Это тот выбор, про который я говорила ранее. На эту тему есть прекрасный фильм датского режиссера Мадса Маттисена «Топ-модель». Фильм очень реалистичен, всем советую посмотреть.

Случались ли у меня «служебные романы»? Да, бывало и такое. Но по большой обоюдной симпатии, влюбленности и невозможности сказать «нет» потому, что человек тебя очаровал настолько, что «бабочки в животе летают»!

Потому, что курьером 101 роза просто так, потому что ты есть…Потому, что при виде этого человека ноги подкашиваются и голова кружится. И тут уже не думаешь, при каких обстоятельствах вы познакомились - на работе, на улице или томясь в пробке…

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Я хотела бы посмотреть на проблему домогательств и с другой стороны. Да, есть известные и властные личности, которые пользуются своим положением и пытаются заполучить самых красивых и талантливых женщин благодаря своему положению. А давайте подумаем, сколько девушек, которые хотят прославиться, попасть на тот или иной проект за счет своих красивых ножек, мордашек и еще Бог знает чего! Ведь существует мнение, что на широкий экран попадают через узкий диван. И кто-то это воспринимает как догму, к сожалению.

Бедные продюсеры, режиссеры и промоутеры. Их выслеживают сумасшедшие девицы, грудью прижимают к стенке и умоляют «попробовать» ее на кастинге, а можно даже не дожидаясь кастинга… прямо вот здесь! Разве это не домогательство?

Еще какое! И что бедным мужчинам делать? Их дамскими прелестями не удивишь! Им бы талант настоящий раскрыть, да денег заработать!

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Поэтому, девочки, лучше развивайтесь, трудитесь и будьте интересны как личность - тогда есть все шансы на успех. Есть счастливый случай, когда вас могут заметить, решат вложить в вас деньги, так как будет во что вкладывать, а то красивых ног пруд пруди, и с каждым годом их становится все больше и больше! Конкуренция подрастает.

В наше время нужно быть особенной, с явным талантом и блеском в глазах, со стремлением чего-то добиться в жизни по-настоящему и надолго.

Думать о том, как ты можешь быть полезен людям, чем можешь быть интересен искушенной публике, а не потакать лишь своему желанию прославиться. Нужно дарить то, что живет внутри тебя, светиться! Вот тогда вас точно ждет успех! Удачи!