Почему нельзя передавать вещи через порог, и не только вещи

Передавая вещь другому человеку, вместе с ней вы можете отдать свое счастье и удачу. Однако если сделать это правильно, то беды и несчастья вам не грозят.

Многие приметы связаны именно с вещами. Чтобы избежать проблем, необходимо правильно хранить определенные предметы. Если же вы собираетесь отдать или передать другому человеку то, что принадлежит вам, нужно соблюдать важные правила.

Большинство людей наслышаны о том, что нельзя передавать вещи через порог, но мало кто знает, по какой причине делать это не рекомендуется.

Узнать об этом вам помогут эксперты, которые представляют вашему вниманию список народных примет.

Почему нельзя передавать вещи через порог

Народные приметы, касающиеся порога, появились еще в древние языческие времена. Раньше именно в этом месте закапывали прах умерших людей. Считалось, что в этом случае их души будут помогать живым людям. Не стоит забывать, что место захоронения обладает отрицательной энергетикой. По этой причине многие до сих пор боятся передавать вещи через порог.

Язычники считали, что порог разделяет мир живых и мертвых людей.

Если человек передает что-либо через порог, то таким образом тревожит души умерших. Нарушив это правило, человек обрекает себя на несчастья.

Считается, что порог — это граница между двумя мирами, и обладают они разной энергетикой. Из-за этого существует риск неправильно установить контакт с человеком, которому вы передаете вещь. По этой причине в будущем могут возникнуть ссоры и разногласия.

На Руси считали, что, передавая вещи через порог, человек отдает свою удачу и богатство. Прежде чем передать что-либо другому человеку, впустите его в свой дом или выйдите к нему сами.

Существует поверье, что под порогом живут злые духи, способные украсть не только финансовую удачу и счастье, но и человеческую душу.

Передавая вещи через порог, вы рискуете лишний раз потревожить духов и обрушить их гнев на себя.

Вещь, которую передали вам через порог, принесет несчастье. Чтобы избежать этого, необходимо как можно скорее избавиться от нее.

Что еще нельзя делать через порог

Многие люди, открывая дверь незнакомым людям, вынуждены общаться с ними через порог. Однако считается, что делать это нельзя. Как вы уже поняли, по поверьям, порог отделяет наш мир от потустороннего.

Чтобы не потревожить его обитателей, нежелательно не только передавать вещи, но и разговаривать с другими через порог. Это грозит ссорой и серьезными конфликтами.

Запрещено садиться на порог. Нарушив это правило, вы рискуете привлечь в вашу жизнь неприятные слухи, касающиеся вас и ваших близких.

Считается, что после свадьбы, когда молодожены входят в свой дом, жених должен внести невесту на руках. Если женщина сама переступит порог, то пару ожидает трудная семейная жизнь.

Выходя из дома, переступайте порог правой ногой. В этом случае день пройдет для вас удачно. Если же сделать это левой ногой, то ждите неприятностей и неудач.

Нельзя стоять на пороге. Открывая дверь, мы снимаем защиту со своего дома. Таким образом мы выпускаем из него положительную энергию и привлекаем нежеланных гостей.

Если вы хотите поцеловать возлюбленного, нежелательно делать это через порог. Нарушив это правило, вы найдете новые пути в жизни, но, к сожалению, вашего любимого человека рядом с вами уже не будет.

Помните: почти каждый день с нами происходят необъяснимые вещи. Иногда они являются не просто случайностями, а знаками судьбы.