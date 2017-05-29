Учитесь, девочки! 53-летняя российская актриса творит невероятное на пилоне!

В последние годы pole dance приобрел небывалую популярность. Им занимаются как молодые девушки, так и женщины постарше. Среди поклонниц данного спортивного направления оказалась и российская актриса Елена Старостина. Звезда кино настолько органично смотрится на пилоне, что поклонники с трудом верят, что ей столько лет.

Елена Старостина не так давно увлеклась pole dance. Теперь 53-летняя актриса еженедельно публикует в Instagram фотографии и видеоролики с тренировок, удивляя и вдохновляя своих фолловеров.

Занимается кинозвезда исключительно в соблазнительных топах, спортивных шортах и туфлях на внушительной платформе. И что интересно: в таком виде Елена не выглядит вульгарно

- напротив, смотрится на удивление органично. А какие трюки она выполняет! Многие гораздо более молодые поклонницы пилона могли бы у нее поучиться. А вы рискнули бы начать заниматься pole dance, разменяв шестой десяток?

Всю субботу буду стоять..😜Насиделась за неделю..🌺😜#ленастаростинаактриса #poledance #шестоваяакробатика #силадуха #ямолодец # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Nov 10, 2017 at 11:54pm PST

Тренировочка. 🌺😜 #ленастаростинаактриса #шестоваяакробатика #ямолодец #силадуха #poledance #polesport # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Oct 23, 2017 at 5:25am PDT

Старост...ина наших дома не застанет .. 💐😅 #ленастаростинаактриса #poledance #polesport #ямолодец #шестоваяакробатика #силадуха # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Oct 20, 2017 at 5:18am PDT

#ленастаростинаактриса #poledance #ямолодец #работанадсобой # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Sep 25, 2017 at 10:30pm PDT

Тоже, такая силовая штучка. 😜🌺#ленастаростинаактриса #poledance #работанадсобой #шестоваяакробатика #ямолодец # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Sep 13, 2017 at 2:37pm PDT

Вроде - бы простой элемент. А смотрится.💋Сегодня на тренировке.#ленастаростинаактриса #poledance #какаякрасота #телеведущая #силадуха #ямолодец # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Aug 31, 2017 at 6:22am PDT

Мгновения. В движении. Люблю.🌺‼️😜#ленастаростинаактриса #poledance #телеведущая #ямолодец #силадуха # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Aug 26, 2017 at 12:21am PDT

Люблю это дело-тружусь, занимаюсь. 😜🌺#ленастаростинаактриса #poledance #силадуха #шестоваяакробатика #самаялучшая # A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Jul 10, 2017 at 11:22am PDT

Что называется" откинула тапки" в холодный день 15 июня... A post shared by Лена Старостина (@lena_starostina_) on Jun 15, 2017 at 5:54am PDT