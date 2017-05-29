Учитесь, девочки! 53-летняя российская актриса творит невероятное на пилоне!

В последние годы pole dance приобрел небывалую популярность. Им занимаются как молодые девушки, так и женщины постарше. Среди поклонниц данного спортивного направления оказалась и российская актриса Елена Старостина. Звезда кино настолько органично смотрится на пилоне, что поклонники с трудом верят, что ей столько лет.
Елена Старостина не так давно увлеклась pole dance. Теперь 53-летняя актриса еженедельно публикует в Instagram фотографии и видеоролики с тренировок, удивляя и вдохновляя своих фолловеров.
Занимается кинозвезда исключительно в соблазнительных топах, спортивных шортах и туфлях на внушительной платформе. И что интересно: в таком виде Елена не выглядит вульгарно
- напротив, смотрится на удивление органично. А какие трюки она выполняет! Многие гораздо более молодые поклонницы пилона могли бы у нее поучиться. А вы рискнули бы начать заниматься pole dance, разменяв шестой десяток?