Девушка получила от отца цветы спустя пять лет после его смерти. Прочитав его письмо, невозможно не заплакать

О трогательном поступке своего умершего от рака отца Бейли рассказала своим подписчикам в твиттере в свой день рождения 24 ноября.

Моего отца забрал рак, когда мне было 16 лет. До того, как он умер, папа оплатил доставку цветов на каждый мой день рождения. Сегодня мне исполнился 21 год, и это последний букет, который я от него получу. Я так скучаю по тебе, папа. 💜

К твиту девушка прикрепила снимок красивого букета, фотографию себя в детстве на руках у папы и трогательную открытку, написанную отцом.

«Бейли, это моё последнее послание тебе до того, как мы встретимся вновь. Я не хочу, чтобы ты больше обо мне плакала, ведь я нахожусь в лучшем месте. Ты всегда будешь моим главным сокровищем. Сегодня твой 21-й день рождения, и я хочу, чтобы ты всегда уважала маму и оставалась верной себе. Будь счастлива и живи по полной. Я буду следить за каждым твоим достижением в жизни — тебе стоит только обернуться. Я люблю тебя, малышка! Счастливого дня рождения!

Папа»