Вы это видели? Гарри сам придумал дизайн помолвочного кольца для любимой!

Слухи о том, что принц Гарри собирается сделать предложение своей возлюбленной - американской актрисе Меган Маркл - ходили давно, а вчера, 27 ноября, Кенсингтонский дворец в своем Twitter подтвердил эту информацию, уточнив, что пара собирается пожениться весной будущего года.

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл наконец обручены, и вот

в Сети появились первые официальные снимки жениха и невесты, сделанные в саду принцессы Дианы - мамы Уильяма и Гарри, - который был открыт на территории Кенсингтонского дворца к 20-й годовщине ее трагической гибели.

Присутствовавшие на фотосессии журналисты пишут, что на вопрос, было ли предложение Гарри романтичным, Меган лаконично ответила: «Очень».

На кадрах запечатлены улыбающиеся и абсолютно счастливые влюбленные.

А еще внимание профессиональных фотографов, которые, как известно, видят все, привлекла одна существенная деталь - помолвочное кольцо на руке будущей супруги принца.

В отличие от старшего брата - принца Уильяма, который подарил своей невесте Кейт Миддлтон фамильную драгоценность, Гарри проявил фантазию и преподнес любимой Меган кольцо, дизайн которого придумал сам.

По сообщениям британских СМИ, украшение с центральным бриллиантом из Ботсваны - государства в Южной Африке, где пара недавно отдыхала, - и еще двумя камнями из коллекции принцессы Дианы было изготовлено компанией Cleave and Company.

Ну как же это романтично, согласитесь! Любовь, бесспорно...

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