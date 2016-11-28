В Тайване нашли «самую сексуальную медсестру»

В Тайване в одной из стоматологических клиник работает медсестра Нин Чэнь, ради встречи с которой мужчины даже притворяются больными. Об этом сообщает австралийский новостной портал News.com.
Девушке 25 лет, и она получила известность в Сети после того, как опубликовала свой снимок в розовом медицинском халате.
Это фото широко распространилось по Интернету, а восторженные поклонники принялись писать, что Нин - красивейшая медсестра в мире.
Чэнь признается, что ей приятно такое внимание со стороны мужчин, даже несмотря на тот факт, что у нее есть молодой человек.
«Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят», - призналась девушка.