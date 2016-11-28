В Тайване нашли «самую сексуальную медсестру»

В Тайване в одной из стоматологических клиник работает медсестра Нин Чэнь, ради встречи с которой мужчины даже притворяются больными. Об этом сообщает австралийский новостной портал News.com.

Девушке 25 лет, и она получила известность в Сети после того, как опубликовала свой снимок в розовом медицинском халате.

Это фото широко распространилось по Интернету, а восторженные поклонники принялись писать, что Нин - красивейшая медсестра в мире.

Чэнь признается, что ей приятно такое внимание со стороны мужчин, даже несмотря на тот факт, что у нее есть молодой человек.

«Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят», - призналась девушка.

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