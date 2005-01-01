Ну как же так?! Королева Елизавета II не придет на свадьбу Гарри и Меган

Как известно, на днях Кенсингтонский дворец официально объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Однако королева Елизавета II вряд ли появится на церемонии бракосочетания своего внука. Скорее всего, монаршая особа пропустит торжество по весьма нетривиальной причине.

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл поженятся весной следующего года. И хотя до самого торжества еще много времени, британцы с большим интересом обсуждают грядущую свадьбу. Так, например, издание The Zoe Report утверждает, что

Елизавета II не сможет присутствовать на свадьбе любимого внука, несмотря на то, что она дала свое благословение на этот брак.

Католичка Маркл перейдет в англиканство, но даже этого будет недостаточно, чтобы исправить ситуацию.

Дело в том, что королева является главой англиканской церкви, которая не одобряет разводы. Меган же однажды уже была замужем (за режиссером Тревором Энгельсом. — Прим. ред.), а бабушка жениха свято чтит традиции. К слову,

по этой же причине Елизавета II пропустила церемонию бракосочетания собственного сына Чарльза в 2005 году, когда он женился на Камилле Паркер Боулз.

Тем не менее монаршая особа присутствовала на приеме в честь свадьбы сына.

Пользователи Сети теперь гадают, решится ли Елизавета II на смелый шаг ради любимого внука. Кстати, уже известно, что бракосочетание пары пройдет в капелле святого Георгия в Виндзорском замке.