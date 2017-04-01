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Девушка мечтала стать похожей на Джоли, а превратилась в «невесту с того света»

woman.ru
Фото: instagram.com/sahartabar_official

Недавно 29-летняя Сахар Табар привлекла внимание миллионов поклонников актрисы Анджелины Джоли — девушка перенесла множество операций, чтобы стать копией своей любимицы. Но в итоге что-то пошло не так, и теперь Сахар напоминает героиню фильмов ужасов, а не звезду Голливуда…

В Сети набирает популярность Instagram молодой иранки Сахар Табар. По снимкам можно догадаться, хотя и с большим трудом, чья она фанатка.

Как выяснили репортеры турецкого отделения телеканала CNN, девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на свою любимую актрису Анджелину Джоли.

Правда, судя по снимкам в микроблоге нашей героини, уже в самом начале ее затеи пластический хирург что-то перепутал.

В итоге Сахар похожа одновременно на Энджи, покойного певца Майкла Джексона и персонажа известного мультфильма «Труп невесты».

Самое странное — похоже, жизнерадостная Сахар смогла полюбить себя и такой. Она с удовольствием публикует все новые снимки в «кошмарном» гриме и вовсе без макияжа, но не спешит показывать свои фотографии до преображения.

❤️

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زندگی کن به شیوه ی خودت :) 🎈 #سـحـرتبــ👀️ـــــر 🌌❄🔮

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داشيامو دوس دارم بدخواهارو بيشتر ولي ..!

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يكي از اونام..!❤️

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با منه كل تهران..!👅🖕🏻

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باهامه كل تهران..!👅🖕🏻

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