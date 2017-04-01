Девушка мечтала стать похожей на Джоли, а превратилась в «невесту с того света»

Недавно 29-летняя Сахар Табар привлекла внимание миллионов поклонников актрисы Анджелины Джоли — девушка перенесла множество операций, чтобы стать копией своей любимицы. Но в итоге что-то пошло не так, и теперь Сахар напоминает героиню фильмов ужасов, а не звезду Голливуда…

В Сети набирает популярность Instagram молодой иранки Сахар Табар. По снимкам можно догадаться, хотя и с большим трудом, чья она фанатка.

Как выяснили репортеры турецкого отделения телеканала CNN, девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на свою любимую актрису Анджелину Джоли.

Правда, судя по снимкам в микроблоге нашей героини, уже в самом начале ее затеи пластический хирург что-то перепутал.

В итоге Сахар похожа одновременно на Энджи, покойного певца Майкла Джексона и персонажа известного мультфильма «Труп невесты».

Самое странное — похоже, жизнерадостная Сахар смогла полюбить себя и такой. Она с удовольствием публикует все новые снимки в «кошмарном» гриме и вовсе без макияжа, но не спешит показывать свои фотографии до преображения.

❤️ A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Jun 19, 2017 at 8:38am PDT

زندگی کن به شیوه ی خودت :) 🎈 #سـحـرتبــ👀️ـــــر 🌌❄🔮 A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Apr 1, 2017 at 4:11am PDT

داشيامو دوس دارم بدخواهارو بيشتر ولي ..! A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Jul 10, 2017 at 8:53am PDT

يكي از اونام..!❤️ A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Oct 22, 2017 at 5:31am PDT

با منه كل تهران..!👅🖕🏻 A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Nov 29, 2017 at 12:55pm PST