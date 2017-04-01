Девушка мечтала стать похожей на Джоли, а превратилась в «невесту с того света»

Недавно 29-летняя Сахар Табар привлекла внимание миллионов поклонников актрисы Анджелины Джоли — девушка перенесла множество операций, чтобы стать копией своей любимицы. Но в итоге что-то пошло не так, и теперь Сахар напоминает героиню фильмов ужасов, а не звезду Голливуда…
В Сети набирает популярность Instagram молодой иранки Сахар Табар. По снимкам можно догадаться, хотя и с большим трудом, чья она фанатка.
Как выяснили репортеры турецкого отделения телеканала CNN, девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на свою любимую актрису Анджелину Джоли.
Правда, судя по снимкам в микроблоге нашей героини, уже в самом начале ее затеи пластический хирург что-то перепутал.
В итоге Сахар похожа одновременно на Энджи, покойного певца Майкла Джексона и персонажа известного мультфильма «Труп невесты».
Самое странное — похоже, жизнерадостная Сахар смогла полюбить себя и такой. Она с удовольствием публикует все новые снимки в «кошмарном» гриме и вовсе без макияжа, но не спешит показывать свои фотографии до преображения.