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Возможно, это самая смелая невеста, которую вы когда-либо видели!

Русский TVNET
Фото: Caters News Agency/Scanpix

Как бы вы назвали невесту, которая в столь знаменательный в своей жизни день бракосочетания решилась подняться на 122-метровую скалу и провести на такой сумасшедшей высоте свадебную фотосессию?

Эта отчаянная девушка - Мелисса Корнексл, которая предпочла стандартным свадебным фотографиям экстремальную съемку на одной из отвесных скал Cathedral Ledge в Нью-Гэмпшире.

На столь смелый шаг Мелиссе удалось сподвигнуть и своего теперь уже законного супруга Джеймса, которому, по сценарию, для одного из кадров пришлось держать висящую над пропастью любимую одной рукой.

Не менее будоражащим кровь получился снимок молодоженов, целующихся на краю ущелья.

FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Даже если бы мы упали со скалы, это было бы заснято документально и осталось в памяти», - с долей черного юмора говорит о фотопроекте «на грани» Мелисса.

Стоит отметить, что к этой фотосессии были привлечены профессиональные альпинисты, которые и позаботились о том, чтобы ничего страшного не произошло.

И все равно жутковато, согласитесь...

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