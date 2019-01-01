Убойное свидание: 19-летняя россиянка погибла на встрече с турецким бизнесменом

В Турции умерла 19-летняя россиянка Татьяна Чехранова. Как сообщает паблик Mash,

девушка училась на третьем курсе медицинского колледжа и мечтала стать медсестрой, однако в июне текущего года неожиданно взяла академический отпуск и уехала в Стамбул работать в казино.

Ежедневно она выходила на связь с родными, а спустя месяц познакомилась с 28-летним бизнесменом Ибрахимом Юлдысом, с которым у нее завязались романтические отношения.

Молодые люди были неразлучны, однако, по словам самой Татьяны, родители Ибрахима были против их отношений в силу разного вероисповедания.

18 ноября девушка связалась с мамой, сообщила, что собирается с возлюбленным в горы, и пообещала позвонить на следующий день. Однако на связь Татьяна больше не вышла.

Соседка россиянки сообщила, что тоже не может до нее дозвониться.

По информации РИА Новости, труп девушки со следами насилия был обнаружен в автомобиле недалеко от Стамбула 18 ноября. Адвокат Ибрахима, который предложил родителям девушки большую сумму денег, утверждает, что это был несчастный случай. Однако близкие Татьяны в это не верят.

Отмечается, что дипломаты оказали всю «необходимую помощь для отправки тела погибшей на родину». Полиция Турции проводит расследование по этому делу.