Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь: важное, о чем вы не знали

Новый год — волшебный праздник. Именно в это время происходят невероятные вещи, которые заставляют нас поверить в чудо. С помощью советов участницы 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сони Егоровой вы сможете правильно загадать желание, и уже в следующем году оно обязательно сбудется.

Новый год действительно особенный праздник. Ведь еще с детства мы помним, как ждали его, заранее обдумывали свои желания, а потом излагали их в своих письмах Деду Морозу.

Даже будучи взрослыми, мы ожидаем чудес в новогоднюю ночь, и в первую очередь хотим исполнения заветной мечты. Получить желаемое не так уж и сложно, если правильно изложить свою просьбу.

Участница 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова советует не просто озвучить свое желание под бой курантов, а сделать это в соответствии с некоторыми правилами. Последовав ее рекомендациям, уже в новогоднюю ночь вы сможете воплотить свою мечту в реальность.

Как правильно загадать желание на Новый год

Существует множество способов загадать желание. Возможно, некоторыми из них вы уже успели воспользоваться. Не расстраивайтесь, если желания до сих пор не исполнились. Многие люди совершают ошибки даже в формулировке своей заветной мечты. Соблюдая определенные правила, вы сможете четко изложить свое желание и добиться его скорейшего исполнения.

Сконцентрируйте внимание только на своем желании. В новогоднюю ночь нам сложно заострить внимание на чем-то одном. Вокруг нас гости, веселье, из-за чего мы забываем о своей мечте. Во время загадывания желания вы должны думать только о нем. Поэтому заранее напишите его на бумаге и проговорите про себя во время боя курантов.

Никому не рассказывайте о вашем желании. Экстрасенс Соня Егорова утверждает, что

желание сбудется лишь в том случае, если о нем знаете только вы. Рассказывая о своих мечтах, вы растрачиваете энергию, которая могла быть направлена на их исполнение.

Пускай они останутся в секрете хотя бы до момента их воплощения в реальность.

Желание должно относиться только к вам. Желание исходит из вашего сердца, в него вложена только ваша энергия, поэтому в нем не должно быть упоминания о других людях. Нарушив это правило, вы не добьетесь исполнения мечты, а скорее — просто потратите время впустую.

Визуализируйте желаемое. Когда вы загадываете желание, необходимо думать только о том, что вы хотите получить.

Представьте, что вы это уже получили, и даже попробуйте испытать искреннюю радость. Положительная энергия только ускорит процесс воплощения мечты.

Желание должно быть реальным. Даже мечты не должны выходить за грани реальности. Не стоит в своем желании упоминать о сверхъестественных вещах. Вы должны сами поверить в то, что можете получить желаемое, иначе положительного результата не будет.

FOTO: panthermedia.net/Anna Omelchenko/Scanpix

Желание не должно вредить другим. У каждого человека есть неприятели, но это не повод желать им зла, а тем более ставить это как главную цель. Ваше желание должно быть наполнено добротой и нести в себе пользу — только в этом случае вы дождетесь его исполнения.

Добавьте конкретики. Загадывая желание, вы отправляете его во Вселенную.

Чтобы оно исполнилось быстрее, необходимо описать вашу мечту до мелочей. Пренебрегая этим правилом, вы рискуете получить не то, что хотели.

Загадывайте желание под бой курантов. Самый долгожданный момент новогодней ночи — это бой курантов. В этот момент ваш дом освещают улыбки близких, и все вокруг наполнено положительной энергией. Именно в эти секунды необходимо мысленно произнести свое желание. После этого вам остается только ждать его исполнения и не переставать верить в новогодние чудеса.

Отпустите желание. Чтобы ваше желание исполнилось как можно скорее, необходимо отпустить его.

Если вы написали его на бумаге, то ее нужно сжечь. Если же вы загадали его мысленно, то старайтесь как можно реже думать о нем.

Вы не должны каждую свободную минуту посвящать мыслям о вашей мечте. Чем больше вы о ней думаете, тем дольше будет ее путь к воплощению.

Написание письма Деду Морозу — старейший новогодний ритуал. Многие люди думают, что подобное занятие подходит только детям, но это не так. Никогда не теряйте веру в чудо и попробуйте написать послание Деду Морозу. Возможно, именно таким способом вы добьетесь исполнения ваших заветных желаний.