Нет времени для любезностей, когда на карту поставлена жизнь

«Роды - очень красивое событие, но это может быть и очень брутальным актом с точки зрения природы», - комментируя рассказы женщин о насилии на родах, говорит гинеколог, руководитель Латвийской ассоциации гинекологов и родовых специалистов Даце Матуле.

Она считает, что роды прославляют, но часто женщинам не поясняют, что к этому событию нужно тщательно готовиться, а также считаться с тем, что это может быть очень непредусматриваемый процесс. «Есть представление, что приходишь в роддом, и улыбчивые врачи и акушерки помогут принять ребеночка, но роды - очень тяжелая работа, она непрогнозируемы», - поясняет Матуле.

Гинеколог указывает, что вовремя родов нужно проходить не только психологическую, но и физическую подготовку. «По рекомендациям Всемирной организации здоровья, женщине стоит посещать гимнастику трижды в неделю по 45 минут. Это необходимо для того, чтобы у ребенка было лучшее снабжение кислородом во время беременности, а также для того,

чтобы мать была физически подготовлена к родам, продолжающимся 12-14 часов. Это требует физически тяжелых усилий»,

- рассказывает Матуле. Физические тренировки помогают и для того, чтобы беременная не слишком набирала в весе и ребенок не был бы слишком большим. Это важно, так как у таких малышей есть большой риск получить родовые травмы, к примеру, могут застрять плечики ребенка. «У ребенка весом свыше 4 кг - больший риск родовой травмы», - говорит гинеколог.

Работа специалистов - в непредусматриваемом процессе родов, общаясь с женщинами, которые особенно чувствительны, добиться того, чтобы домой попал как здоровый ребенок, так и мать. Отношение родовых специалистов с советских времен сильно изменилось - подход к пациентам стал индивидуальным. Кроме того, медработники все еще борются с синдромом перегорания из-за большого количества рабочих часов и ответственности. «У них есть риск сгореть синим пламенем, так как они жертвуют всех себя. Никто не работает в роддоме, чтобы заработать. Это - миссионерская работа. Врачи и акушерки очень уважают и любят эту профессию», - считает Матуле.

Врач поясняет, что часто женщина может не понимать, почему врач проводит определенные манипуляции, а в опасных для жизни ситуациях нет времени их пояснять. Матуле указывает, что у специалиста может и не образоваться контакта с пациентом, и, когда медик повышает голос, это означает, что ситуация невероятно сложна. «Медик повышает голос, когда нужно действовать быстро и имеются очень большие медицинские сложности.

Задумайтесь, сладким голосом сказать: «Вы не будете так любезны? Ваша плацента сейчас отслоилась и есть пять секунд до того момента, когда мы можем потерять ребенка«.

Или так будет действовать пожарные: «Я очень извиняюсь, в вашей квартире - пожар. Не будете ли вы так любезны...» Они вломятся внутрь. Если в доме будет пожар, она вломятся, зальют пять нижних этажей, не извинятся, но спасут дом и людей», - проиллюстрировала Матуле.

Все, что делает акушер или гинеколог, делается, чтобы спасти жизни матери и ребенка.

«Роды прославляют, чтобы не пугать женщин. Мы не делаем упор на этот чрезвычайно тяжелый марафон, чтобы подготовиться к родам. Мы также не рассказываем, что после этого быть матерью очень красиво, но это и тяжелая задача 24/7 на всю жизнь», - указала Матуле. Она считает, что медики уже меняют свое отношение, но и беременным стоит готовиться к процессу родов.