Собрались к врачу? Не воняйте на весь коридор!

Когда мой дедушка был еще жив и собирался к врачу, перед тем, как надеть чистую (как правило – лучшую) одежду, он мылся. Мне вспоминается и то, как подружка рассказывала, что у ее детей была специальная одежда для похода к врачу, пишет Сигне Кадастик в эстонском издании Virumaa Teataja.

Сегодня это не так. На работе я постоянно сталкиваюсь с различного рода неопрятностью. И я имею в виду не людей, потрепанных жизнью, а здоровых и сильных парней и женщин.

Просто отвратительно.

Ненормально, что на прием к медсестре или врачу приходят по пути куда-то еще, в рабочей одежде, запачканных дерьмом резиновых сапогах и топают прямо в кабинет (и речь не о травмпункте или пациентах в тяжелом состоянии).

Что с того, что в зале ожидания терпеливо ждут своей очереди дети, воспитанные родители которых уже сняли с них уличную обувь?

А молодые матери, которые приходят на прием со своими младенцами и не удосуживаются снять верхнюю одежду? И прижимают своих крошек в чем мать родила к холодной и мокрой куртке. Мне никогда этого не понять. И попробуй им что-нибудь скажи - ответом будет гневный взгляд, а куртку они все равно не снимут.

Да, мы (медработники) многое видали, но все равно приятно делать свою работу не со слезящимися глазами и не подавляя рвотный рефлекс. Тем более что люди обычно знают, что пойдут к врачу.

Некоторые краснеют и извиняются, что должны были прийти прямо с работы и не успели переодеться, но знаете, такие люди по своему характеру чистоплотны и как раз там для извинений нет ни малейшей причины.

Но когда в восемь утра (в условленное время) человек снимает куртку, и чувствуется жуткая вонь, нельзя ведь сказать, что он не успел «освежиться». Если после молодой женщины на стуле остается – не могу определиться – запах то ли мочи, то ли другого выделения, волей-неволей меня посещают мысли о бедных гинекологах: что же должны чувствовать они?

Я не капризна, вовсе нет - работая в больнице, я видала людей в разных ситуациях (завшивевших, со следами месячных между ног, с расчесанной чесоткой, с блохами), нанося домашние визиты как семейная сестра, я вижу такую бедность, что хочется плакать.

Но я не понимаю, как ходящий на двух ногах, думающий, работающий, хорошо функционирующий человек, который вдобавок является матерью, может испытывать трудности с тем, чтобы помыться.

Тем более что она же подает пример своим детям. Что особенно отвратительно – ресницы и ногти у нее прекрасны и ухожены... Но помыться ей трудно.

Если за собой не ухаживать, это неуважение не только к работающему персоналу, но и бесстыдство по отношению к другим пациентам.

Подумайте, вы идете к врачу, вам ужасно плохо, а рядом с вами приземляется ждать своего приема благоухающий «освежитель воздуха», который на всякий случай явился на место на два часа раньше. Несколько неприятная ситуация, даже вредная для здоровья. Во времена дедушки было лучше: хотелось бы, чтобы эти времена вернулись.