Жонглерство, массаж и стриптиз: в Сети обсуждают пошлое невесты принца Гарри

На днях в Иинтернете появилось старое актерское резюме 36-летней Меган Маркл, которое немного смутило пользователей Сети. Дело в том, что невеста принца Гарри указала там весьма необычные навыки...

Сейчас лишь ленивое СМИ не пишет о Меган Маркл. Еще бы — ведь на кону, ни много ни мало, судьба всеми любимого милашки принца Гарри!

Ее сравнивают с Грейс Келли, обсуждают ее гардероб, содержание косметички, цвет волос и, конечно же, прошлое. Не очень симпатичные детские фотографии, которые на днях попали в Сеть, — еще полбеды.

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Как ни стараются члены королевской семьи скрыть некоторые пикантные подробности своей жизни, им это не всегда удается. Что уж говорить о «простых смертных», к которым до недавнего времени принадлежала и невеста принца Гарри.

Самое интересное, пожалуй, что на сегодняшний день известно о Меган Маркл, Интернет-пользователи узнали из ее старого актерского резюме. Документ попал в Сеть и тут же стал чуть ли не самым обсуждаемым за последнее время.

Помимо опыта работы по профилю (роли в сериалах «Грань», «Касл» и фильме «Больше, чем любовь») Меган указала и другие навыки. Гольф, плавание, бейсбол, верховая езда, сноуборд, (!) метание копья и даже жонглирование — это еще не полный перечень талантов актрисы.

Оказывается, американка говорит на трех языках, хорошо поет, играет на гитаре и барабанах.

Кроме того, Меган умеет стоять за диджейским пультом, делать массаж и танцевать стриптиз!

Как заверила Маркл в резюме, ей даже не придется проходить обучение перед ролью специалистов с вышеперечисленными профессиями — она все это уже умеет делать. Думаем, что принц Гарри, услышав эту новость, лишь обрадовался.

А вот насчет его бабушки Елизаветы II не уверены…