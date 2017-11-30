«Иранская Джоли» объяснила свою пугающую внешность

«Хочу сказать, что делала несколько операций, но не 50, а иностранные сайты и каналы очень предвзято отнеслись к моим снимкам. Я уж подумала, что они живут в 18-м веке и не слышали ни о технологиях, ни о макияже, поэтому они так и удивились», - отметила девушка.

Также стало известно, что Табар имеет два Instagram-аккаунта. Один из них основной, в то время как второй и привлек внимание зарубежных СМИ. Именно в нем были опубликованы ее снимки в устрашающем образе.

19 year old #Iranian #Blogger #SaharTabar undergoes 50 #PlasticSurgeries in order to look like #AngelinaJolie! #viralpost A post shared by DIVA Magazine Pakistan (@divamagazinepakistan) on Dec 1, 2017 at 2:39am PST

19 year old #Iranian blogger #SaharTabar has reportedly gone through 50 surgeries to look like her idol #AngelinaJolie 😱 A post shared by Sunday Times (@sundaytimes) on Nov 30, 2017 at 6:24am PST

👰🏻👅👅 #sahartabar #sahar#tabar#angelinajolie #iranian #iran #iraniangirl A post shared by 🔮sahartabar_official سحر تبر (@sahartabar.original) on Dec 5, 2017 at 4:40am PST

دوس داری با من باشی شبا 👅😬 #sahartabar #sahar#tabar#angelinajolie #irab#iranian #iraniangirl #سحرتبر#سحر_تبر A post shared by 🔮sahartabar_official سحر تبر (@sahartabar.original) on Dec 3, 2017 at 8:11am PST

دختر باید ناب باشه👅✌ #sahartabar #sahar#tabar#angelinajolie #iranian #iraniangirl A post shared by 🔮sahartabar_official سحر تبر (@sahartabar.original) on Dec 3, 2017 at 5:20am PST

It's time for her to drop her make up video..😅😅😅 #sahartabar A post shared by Kis La (@lakisha.prince.1) on Dec 5, 2017 at 6:43am PST

#sahartabar #angelinajolie #tv8 #plasticsurgery #zombie #iraniangirl #girl #photography #photoshop #nab #naab #dying #bride A post shared by Sahar Tabar Official Fans Page (@sahar.tabar.official.page) on Dec 3, 2017 at 9:30am PST