«Иранская Джоли» объяснила свою пугающую внешность

Жительница Ирана Сахар Табар, которая прославилась многочисленными пластическими операциями ради внешности Анджелины Джоли, объяснила свой пугающий внешний вид. Девушка отметила, что, создавая свой образ, она также использовала специфический макияж, передает Scopes.
«Хочу сказать, что делала несколько операций, но не 50, а иностранные сайты и каналы очень предвзято отнеслись к моим снимкам. Я уж подумала, что они живут в 18-м веке и не слышали ни о технологиях, ни о макияже, поэтому они так и удивились», - отметила девушка.
Также стало известно, что Табар имеет два Instagram-аккаунта. Один из них основной, в то время как второй и привлек внимание зарубежных СМИ. Именно в нем были опубликованы ее снимки в устрашающем образе.