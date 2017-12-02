Американская чирлидерша запустила новый флешмоб, раззадоривший Сеть

Девушка из команды чирлидеров одной из школ Хьюстона показала трюк с «обманом гравитации», который теперь пытаются повторить пользователи Twitter.

Ариэль Оливар обозначила невидимую коробку, как бы постучала по ней, а затем наступила на нее одной ногой, а другой перешагнула, будто зависнув в воздухе.

Некоторые из пользователей решили, что на поле замаскирован невидимый предмет, на который встает девушка, а другие назвали это магией.

Есть вторая часть видео, где Оливар встает на коробку, а ее подруга как бы ногой убирает невидимый предмет, и девушка падает.

but wait, there's a pt 2 pic.twitter.com/b8JBgeRZdh— ariel (@arielo1220) December 2, 2017

Ролик с чирлидершей набирает популярность, а пользователи Twitter приняли вызов и пытаются усвоить урок левитации и повторить трюк.

Далеко не у всех это получается.