Американская чирлидерша запустила новый флешмоб, раззадоривший Сеть

Девушка из команды чирлидеров одной из школ Хьюстона показала трюк с «обманом гравитации», который теперь пытаются повторить пользователи Twitter.
Ариэль Оливар обозначила невидимую коробку, как бы постучала по ней, а затем наступила на нее одной ногой, а другой перешагнула, будто зависнув в воздухе.
Некоторые из пользователей решили, что на поле замаскирован невидимый предмет, на который встает девушка, а другие назвали это магией.
challenge accepted pic.twitter.com/QQ1JWbkXx0— ariel (@arielo1220) December 2, 2017
Есть вторая часть видео, где Оливар встает на коробку, а ее подруга как бы ногой убирает невидимый предмет, и девушка падает.
but wait, there's a pt 2 pic.twitter.com/b8JBgeRZdh— ariel (@arielo1220) December 2, 2017
Ролик с чирлидершей набирает популярность, а пользователи Twitter приняли вызов и пытаются усвоить урок левитации и повторить трюк.
Gang pic.twitter.com/YwiLaALW34— cracky raps (@crackyraps) December 3, 2017
Далеко не у всех это получается.
Dude that shit ez pic.twitter.com/fNQT72O04b— Francis (@feerancis) December 3, 2017