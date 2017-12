В Индии родился ребенок-русалка

Младенец появился на свет со сросшимися ногами и недоразвитым тазом. Врачам не удалось установить его пол из-за того, что у ребенка полностью отсутствовали наружные половые органы.

Отмечается, что

мать ребенка, 23-летняя Мускура Биби, не наблюдалась у врачей в течение беременности и не знала о состоянии плода.

У нее и отца младенца не было денег на медицинское обслуживание.

'Mermaid baby' tragically dies just four hours after birth https://t.co/iaOUfsBo9F— Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2017