В Индии родился ребенок-русалка

Ребенок с сиреномелией, или синдромом русалки, скончался в Индии через четыре часа после рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Младенец появился на свет со сросшимися ногами и недоразвитым тазом. Врачам не удалось установить его пол из-за того, что у ребенка полностью отсутствовали наружные половые органы.

Отмечается, что

мать ребенка, 23-летняя Мускура Биби, не наблюдалась у врачей в течение беременности и не знала о состоянии плода.

У нее и отца младенца не было денег на медицинское обслуживание.

'Mermaid baby' tragically dies just four hours after birth https://t.co/iaOUfsBo9F— Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2017

Сиреномелия встречается в одном случае на 100 тысяч родившихся. В Индии это второй зарегистрированный случай. В 2004 году в Перу родилась «русалка» Милагрос Серрон, которая после нескольких операций получила возможность ходить.