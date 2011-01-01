СМИ: Анджелина Джоли весит меньше своей 11-летней дочери

Давно прошли времена, когда сексуальная Анджелина Джоли сводила с ума своими аппетитным формами. В последние годы ряд неприятностей, выпавших на долю известной актрисы, режиссера и модели спровоцировали сбой в ее организме, после чего она резко начала худеть. Издание Star сообщило, что Анджелина находится на грани истощения.

Якобы некий источник из окружения знаменитости рассказал журналу, что она весит 35 килограммов, а это на два килограмма меньше, чем ее 11-летняя дочь Шайло.

Друзья актрисы просят ее следить за питанием, чтобы дело не закончилось анорексией.

Переживает и Брэд Питт, с которым, как стало известно ранее, Энджи решила отпраздновать Рождество, - он просит бывшую супругу обратиться к врачу.

Сообщается, что Джоли слишком занята воспитанием шестерых детей, чтобы сосредоточиться на собственном здоровье и благополучии.

FOTO: обложка журнала Star

В свою очередь портал Gossip Cop опровергает информацию Star, утверждая, что у актрисы нет пищевого расстройства и чувствует она себя прекрасно. Очень хочется в это верить!

Подготовлено по материалам Gossip Cop >>>

Как Анджелина Джоли отдыхает с детьми:

Анджелина Джоли со своими шестью детьми в Камбодже: