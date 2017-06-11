Латвийская супермодель развелась с американским бизнесменом

Пара поженилась в 2012 году в Майами, США. В числе гостей на их свадьбе присутствовал оскароносный актер Мэттью Макконахи.

Гинта Лапиня - популярная и востребованная модель мирового уровня, на ее счету работа с такими модными журналами, как Vogue, Numero, Another, брендами Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Just Cavalli, Miu Miu, Galliano и другими, съемки в рекламе, участие в модных показах Dolce & Gabbana, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Valentino и других престижных дефиле.

По информации здания Page Six, после развода супермодель не грустит в одиночестве, а проводит время в компании симпатичного специалиста по уходу за лицом Брайанта Найта - в Instagram Гинты уже с начала лета то и дело появляются их совместные снимки.

•26.11.17 A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on Nov 26, 2017 at 3:29pm PST

Great day today at Watts in Los Angeles! Serving food and enjoying time with kids and family’s @redeyeinc ! I couldn’t imagine spending my Thanksgiving any other way! So thankful and grateful for everything and everyone!❤️ A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on Nov 23, 2017 at 5:29pm PST

Sunday wedding upstate!🎇🥂 #upstateny A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on Nov 5, 2017 at 3:54pm PST

Happy Halloween!🤡🤡 We had a blast this weekend in Montreal,this is the only picture I have tho,place where we were,phones were not allowed😈👻 #underworld #montreal A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on Oct 30, 2017 at 12:29pm PDT

📸🕊 A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on Aug 31, 2017 at 3:50am PDT