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Латвийская супермодель развелась с американским бизнесменом

Русский TVNET
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Фото: SIPA/Vida Press

28-летняя латвийская модель Гинта Лапиня, прославившая нашу страну в мире фэшн-индустрии, расторгла брак с 53-летним американским предпринимателем Адамом Хоком, сообщают зарубежные СМИ.

Пара поженилась в 2012 году в Майами, США. В числе гостей на их свадьбе присутствовал оскароносный актер Мэттью Макконахи.

Гинта Лапиня - популярная и востребованная модель мирового уровня, на ее счету работа с такими модными журналами, как Vogue, Numero, Another, брендами Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Just Cavalli, Miu Miu, Galliano и другими, съемки в рекламе, участие в модных показах Dolce & Gabbana, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Valentino и других престижных дефиле.

По информации здания Page Six, после развода супермодель не грустит в одиночестве, а проводит время в компании симпатичного специалиста по уходу за лицом Брайанта Найта - в Instagram Гинты уже с начала лета то и дело появляются их совместные снимки.

•26.11.17

A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on

Sunday wedding upstate!🎇🥂 #upstateny

A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on

📸🕊

A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on

Celebrating Beau&James 🕊

A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on

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