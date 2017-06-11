Латвийская супермодель развелась с американским бизнесменом

28-летняя латвийская модель Гинта Лапиня, прославившая нашу страну в мире фэшн-индустрии, расторгла брак с 53-летним американским предпринимателем Адамом Хоком, сообщают зарубежные СМИ.
Пара поженилась в 2012 году в Майами, США. В числе гостей на их свадьбе присутствовал оскароносный актер Мэттью Макконахи.
Гинта Лапиня - популярная и востребованная модель мирового уровня, на ее счету работа с такими модными журналами, как Vogue, Numero, Another, брендами Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Just Cavalli, Miu Miu, Galliano и другими, съемки в рекламе, участие в модных показах Dolce & Gabbana, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Valentino и других престижных дефиле.
По информации здания Page Six, после развода супермодель не грустит в одиночестве, а проводит время в компании симпатичного специалиста по уходу за лицом Брайанта Найта - в Instagram Гинты уже с начала лета то и дело появляются их совместные снимки.