Видео дня: Владимир Путин перекрестился, услышав, что у него родился ребенок

14 декабря в 12 утра по московскому времени началась большая пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой президент Российской Федерации ответил на вопросы журналистов самых разных изданий. Несмотря на озвученный регламент, без сюрпризов не обошлось...

За время своей пресс-конференции президент России ответил на 54 вопроса. Были затронуты самые разные темы — от грядущих выборов до выполнения указов главы государства. На сей раз политика не спрашивали о личной жизни, однако на мероприятии все равно состоялся весьма забавный диалог.

Журналистка, обращаясь к Путину, начала свое обращение так: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок, очень талантливый и одаренный».

После этих слов российский президент перекрестился. «Ну слава богу», — смеясь, ответил Путин. Не успели присутствующие придумать сенсационные заголовки для новостей, как женщина пояснила, что речь идет о создании портала «Одаренные дети».