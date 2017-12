Старушка по ошибке нарядила елку стрингами

Ирландка Алекс Бермингем поведала историю о своей 74-летней бабушке, которая украсила новогоднюю елку женскими стрингами. Они были упакованы в шары и выглядели как елочные украшения. Снимки новогодней елки девушка опубликовала в Twitter. Заметив подвох в «игрушках»,

девушка объяснила пожилой женщине, что именно находится внутри новогодних шаров. Она также отметила, что трусики были с люрексом, что и позволило принять шары с ними за подлинные елочные украшения.

«Моя 74-летняя бабушка купила эти рождественские шарики в магазине товаров для дома. Когда я начала вешать их на елку, то поняла, что бабуля, сама того не ведая, купила упакованные в шары блестящие стринги. Всем пошленького Рождества», - написала девушка.

Этот рассказ получил популярность в Сети, собрав более 70 тысяч лайков за три дня.

My 74 year old grandmother bought Christmas baubles in Dunnes Stores, which I have just realised upon decorating her tree that unbeknownst to her upon purchase, they are in fact, lavender glitter G-strings.



Wishing everyone a kinky Christmas this holiday season. pic.twitter.com/saLDl4vcwa— Alex. (@Alex_Bermingham) December 11, 2017