Элина Малыгина: В последние дни жизни Валерий был счастлив

Вдова предпринимателя Валерия Малыгина Элина в интервью журналу Privātā Dzīve рассказала, что она ни в чем не виновата и знает, что на самом деле произошло. Хотя точная причина смерти еще неизвестна, эксперты уже признали, что признаки насильственной смерти констатированы не были. Пока считается, что Малыгин скончался из-за сердечной недостаточности.

«Я могу сказать только то, что в последние дни жизни Валерий был счастлив. Что бы ни было видно со стороны, что бы ни писала пресса, я это точно знаю. Да, мы расстались, так в жизни бывает, однако произошло чудо - мы преодолели все препятствия, и у нас снова все было хорошо.

Спустя долгое время наступил мир, мы были готовы начать новую, красивую, полноценную совместную жизнь. Смотрели только вперед.

Если нет любви, люди не живут вместе, не женятся, не ругаются и не верят, что снова все будет хорошо», - сказала изданию Элина.

Как уже сообщалось, глава Olainfarm, миллионер Валерий Малыгин скончался 9 декабря в возрасте 52 лет в своем доме.