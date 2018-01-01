Нумерологический гороскоп: числа знают, что вас ждет в 2018 году

В декабре, кажется, даже самые заядлые скептики открывают страницы с прогнозами, чтобы узнать, что год грядущий им готовит. Для тех, кто верит в магию цифр, а не в астрологию, и создан этот необычный гороскоп.

В этом материале вы не найдете прогноза для всех знаков Зодиака или же восточного календаря. В основе данного предсказания лежат совершенно иные принципы, схожие с теми, что действуют при проверке совместимости имен.

Если вы хотите узнать, что же приготовил для вас наступающий год, запишите число и месяц вашего рождения и сложите с цифрами, входящими в состав будущего года. Если результат будет двузначным, то повторите операцию, чтобы получить число от 1 до 9.

Допустим, вы родились 7 января. Приступаем к вычислениям: 7+1 (первая цифра — число, а вторая — месяц) +2+0+1+8 = 19. Теперь складываем 1+9=10, а затем суммируем 1+0=1. Ваше число на будущий год — 1.

Ваше число — 1. У вас наконец-то появится нужная мотивация для того, чтобы если и не свернуть горы, то начать реализацию нового проекта или же воплотить в жизнь те планы, осуществление которых вы до сих пор откладывали в долгий ящик. Не бойтесь озвучивать вслух свои новые оригинальные идеи и начните концентрироваться на самом важном деле, не распыляясь на мелочи. Однако

не ждите подарков от капризной фортуны. Для достижения поставленных целей понадобятся все ваши силы и имеющиеся в распоряжении ресурсы. Вам придется как следует потрудиться, чтобы начать своим собственным примером вдохновлять других людей.

2018-й — идеальное для вас время, чтобы сменить профессию или же место работы. Так или иначе, весь год вы будете трудиться не покладая рук. Ваш организаторский талант и умение мыслить логически, анализировать и делать верные выводы пригодятся как никогда прежде.

Ваше число — 2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — вот принцип, которого вам стоит придерживаться в 2018-м. Наберитесь терпения и изучайте тонкое искусство пофигизма — в наступающем году и то, и другое вам очень пригодится. Даже не пытайтесь форсировать реализацию каких-либо планов, ведь, как только вы сделаете шаг вперед, тут же придется делать два шага назад, так что не стоит и начинать. Пусть ваши идеи как следует созреют, а вы пока займитесь сбором полезной информации.

В общении с другими людьми вам потребуется… все то же терпение и дипломатия. При этом весь год вы с легкостью сможете завязывать новые знакомства, договариваться с кем угодно и о чем угодно, а также существенно расширите круг своих друзей.

Правда, для этого вам потребуется больше думать о других, чем о себе.

Ваше число — 3. Даже не пытайтесь ограничивать свой полет фантазии и креатива в этом году. Похоже, что любые ваши идеи будут приняты окружающими на ура, так что не стесняйтесь их озвучивать. Займитесь творчеством — пора реализовать свой потенциал!

В 2018-м вам так или иначе придется выйти из тени. Улыбайтесь, получайте удовольствие от жизни, делитесь с другими людьми своим хорошим настроением! Но не пытайтесь осчастливить всех и каждого — расставляйте приоритеты.

К слову, благодаря вашему чувству юмора и самобытности будут завязаны новые приятные знакомства, которые со временем перерастут в настоящую дружбу.

Отпуск в этом году будет особенно прекрасен, а все потому, что доходы вас порадуют, и вы сможете позволить себе все самое лучшее.

Ваше число — 4. На старт, внимание, марш! Мы про реализацию идей, которые вы вынашиваете давным-давно, — в этом году откуда ни возьмись появятся новые благоприятные обстоятельства и дело наконец-то сдвинется с мертвой точки. Невероятно, но у вас есть шанс успеть все и сразу, если только вы будете держать себя в ежовых рукавицах и станете поборником армейской дисциплины. В любом случае самое время начать стремительное восхождение по карьерной лестнице, ведь в этом году у вас все получится.

В том, что касается организации и планирования, вам просто не будет равных! Самое главное: не парите в небесах, мыслите системно и будьте практичны! Несмотря на тотальную занятость, не забывайте о своих родных и близких, и, конечно, о себе любимой (или любимом)

— не перегибайте палку, пытаясь объять необъятное. При планировании очередных героических бизнес-подвигов обязательно учитывайте как возможности других людей, так и свои собственные потребности.

Ваше число — 5. Этот год принесет с собой невероятно волнующие перемены! Свадьба, прибавление в семье или переезд в другой город — возможно все! Самое время расстаться с прошлым и начать движение вперед, к счастливому будущему. В 2018-м вам будет невероятно легко избавиться от балласта, который до сих пор мешал осуществлять самые заветные мечты. Однако при этом велик шанс, что вы расстанетесь не только с прошлым, но и со своим спокойствием.

Нервозность еще никого не украшала, поэтому постарайтесь справиться с ней во время путешествий, сосредоточившись на калейдоскопе новых впечатлений. Этот год будет подталкивать вас к спонтанным решениям, но это не повод, чтобы давать другим легкомысленные и необдуманные обещания.

Ваше число — 6. В этом году вас больше всего будут волновать не финансовые вопросы или карьерные достижения, а отношения с другими людьми. Ваше окружение — семья, друзья и, конечно, любимый человек — как никогда будут нуждаться в вас. Им потребуются и ваши советы, и ваше обостренное чувство справедливости, и умение принимать взвешенные решения. Будьте рядом с ними, но внимательно следите за тем, чтобы окружающие не принялись перекладывать на вас ответственность за происходящее в их жизни. Не забывайте и о себе любимой (любимом)!

Наградой за вашу готовность помочь станут, во-первых, положительные эмоции из-за того, что вы смогли это сделать, а во-вторых, понимание того, что все сделанное вернется к вам сторицей, пусть и не завтра и от совершенно других людей.

Ваше число — 7. Настало время наконец-то подумать о себе — своих желаниях и потребностях! В этом году на первый план выйдет желание разобраться в себе, отделить цели от желаний, проработать мотивацию, понять, какая (какой) вы настоящая (настоящий) и чего хотите от жизни на самом деле. Найдите время, чтобы неспешно поразмыслить об этом, а после возвращайтесь к обычной активной жизни.

2018-й будет для вас годом ярких эмоций. Несмотря на то, что не все будет получаться с первой попытки, сохраняйте позитив и учитесь делать выводы из собственных ошибок — только так вы станете еще сильнее.

Хорошие новости: отношения с родными и близкими наладятся как-то сами собой, без дополнительных усилий с вашей стороны.

Ваше число — 8. В этом году вы, если только пожелаете, можете сделать головокружительную карьеру, которой позавидует любой топ-менеджер. 2018-й станет для вас годом личных достижений — пора продемонстрировать окружающим свои умения! Отдельно стоит упомянуть ваш организаторский талант: используйте его и для того, чтобы воплотить в жизнь все намеченное в прошлом году, и для того, чтобы делегировать ряд полномочий другим людям. Постоянно держите на контроле свои финансы:

вам обязательно подвернется счастливый случай, который позволит приумножить состояние. А вот во всех остальных сферах чудес ждать не стоит: хотите быть счастливой? Придется вспомнить о том, что каждый сам кузнец своего счастья, и создать его собственными руками.

Ваше число — 9. 2018-й станет временем подведения итогов, ведь в вашей жизни вот-вот закончится определенная фаза. Это может быть как расставание с партнером, так и прощание с одиночеством. Возможно, что выросший ребенок покинет отчий дом или же прервутся какие-то контакты с родными и близкими. Самое главное — относитесь к происходящему философски, в противном случае вы просто потратите почем зря массу нервных клеток. Пора заняться наведением порядка: разложить по полочкам и вещи, и мысли, закончить те дела, до которых до сих пор не доходили руки. Год будет непростым, иногда эмоции станут просто зашкаливать, мешая думать и принимать решения, однако в конце концов сработает принцип Ницше и вы станете гораздо сильнее и мудрее.