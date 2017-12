Красавчик! Уставший быть пухлым парень похудел на 77 килограммов

Американец рассказал, что решил заняться лишним весом в тот день, когда его любимый баскетболист Коби Брайант из команды «Лос-Анджелес Лейкерс»завершил карьеру, набрав в своем последнем матче с командой «Юта Джаз» 60 очков. Тогда, в апреле 2016 года, 37-летний Брайант стал самым возрастным игроком в истории баскетбола с подобным достижением, а также единственным, кому удалось закончить прощальный матч со столь впечатляющим результатом.

По словам Уерты,

он вдохновился этим эпизодом и решил заняться собой, устав от лишнего веса. С того дня он сбросил 77 килограммов, нарастил мышечную массу и утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Твит с фотографиями американца собрал 18 тысяч лайков и 3,76 тысячи ретвитов.

I've never been committed to anything. I always quit because I always told myself "I can't do this."



So,here we are 80 weeks later. Looking forward to the new year to set some new goals.



Ive lost 170 pounds thus far, I'm really going to try to make that 180 mark. pic.twitter.com/cz6v5YGKLe— Chris Huerta (@Huertaweightgo) December 11, 2017