Инесе Галанте после смерти Малыгина: Отношения с Элиной требовали много сил

Галанте и Малыгин были знакомы много лет. Валерий даже финансировал летний фестиваль оперной певицы.

«На самом деле я не осознавала, когда мне сказали, что Валерий внезапно скончался», - говорит Инесе Галанте. Она даже переспросила, какой Валерий, потому что поверить не могла, что это Малыгин.

Инесе отмечает, что

Малыгин был открыт для всего нового и очень любил свою семью. Кроме того, совладелец Olainfarm жил на все 150%, особенно в последние годы.

По словам Галанте, сам Валерий признавался, что жизнь с Элиной была непростой, и эти отношения требовали много сил.

«И Элина... Эта женщина не была для Валерия одной из ста. Ее принадлежность к миру искусства уже говорит сама за себя:

она часто вела себя импульсивно, агрессивно, провокационно. Все это было по острию ножа... [...] Есть отношения, которые возвышают человека, а есть те, что тянут его вниз»,

- говорит Галанте.