Кто краше? Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые вместе вышли в свет

Последнюю неделю нового года британская королевская семья начала с традиционной рождественской службы в церкви Святой Марии Магдалены. Вместе с принцем Гарри в стройных рядах монарших особ папарацци была замечена Меган Маркл. Одетая в стильное пальто и эффектную шляпку, она заметно выделялась на фоне Кейт Миддлтон, выбравшей в этот день крайне спорный аутфит.

25 декабря Елизавета II, облаченная в ярко-оранжевое пальто и шляпку в тон, собрала свое многочисленное семейство на рождественской службе.

Были здесь все, кроме принца Джорджа и принцессы Шарлотты, но наше внимание привлекли лишь две особы — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Думаем, вряд ли кто-то поспорит с тем, что в этот день Меган была одета лучше и выглядела интереснее, чем Кейт.

Беременная третьим ребенком супруга принца Уильяма выбрала клетчатое пальто Miu Miu стоимостью $3 500 и объемную меховую шапку.

Длина верхней одежды, как и размер головного убора Кэтрин вызвали ряд вопросов у фэшн-экспертов. А вот к образу 36-летней Меган у них претензий не было.





Красивое бежевое пальто Sentaler ($1 200), закрывающее колени, визуально вытягивало и без того стройную фигуру экс-актрисы, а эффектная сумка Chloe удачно сочеталось с коричневыми сапогами и такими же перчатками. Вишенкой на торте стала необычная шляпка — такие особенно приветствуются в королевской британской семье.